La nuova KGM Actyon è pronta ad arrivare in Europa

I concessionari europei stanno per essere raggiunti da un nuovo SUV: la KGM Actyon. È la sorella maggiore della KGM Torres, una delle auto candidate al premio Car of the Year 2025. Il marchio, erede di SsangYong, è pronto a sorprendere il mercato con una serie di modelli moderni così da poter tornare a essere un riferimento anche in Europa.

Tutte le novità del SUV-Coupé KGM Actyon

All’inizio dell’estate la nuova KGM Actyon è stata lanciata nel marcato interno raggiungendo, in maniera anche sorprendente, un record di vendite. In un solo mese, infatti, ha venduto qualcosa come 6000 unità. Ora debutterà inizialmente in Polonia, il primo Paese dell’Unione Europea nel quale sarà possibile prenotare la propria KGM Actyon.

La KGM Actyon è un SUV lungo 4,740 mm e che prevede tre diversi allestimenti: Joy, Adventure e Wild. Tra gli aspetti caratteristici di questo SUV c’è un design diverso dai competitor e una serie di dotazioni di alta qualità. Il design prevede una fiancata dalle linee filanti, il frontale con le luci diurne (a LED) a tutta larghezza, i gruppi ottici su due livelli, i fanali posteriori sottili con uno sviluppo orizzontale e i passaruota abbinati al colore della carrozzeria che risultano molto vistosi.

Tra le dotazioni la presenza dei rivestimenti in pelle, dei sedili anteriori regolabili elettricamente ventilati e riscaldabili, il climatizzatore automatico bizona, il quadro strumenti digitale da 12,3”, il display dell’infotainment da 12,3” e gli otto air-bag.

Dal punto di vista del powertrain la KGM Actyon prevede un motore quattro cilindri da 1,5 litri con turbo e iniezione diretta che eroga una potenza massima di 163 CV. In associazione c’è il cambio a sei marce, manuale o automatico e per la versione con cambio automatico c’è anche la disponibilità di prevedere la trazione integrale. È disponibile anche la versione elettrica con motore anteriore da 204 CV (150 kW), batteria da 73,4 kWh per un’autonomia di circa 462 km.

L’abitacolo prevede interni con materiali e finiture migliori rispetto a quelli della KGM Torres con i rivestimenti in pelle, la leva del cambio in cristallo e diversi dettagli in simil legno. Rinnovato anche il volante della KGM Actyon con la corona tagliata sopra e sotto.

In Polonia le prenotazioni presso i concessionari sono già partire e la nuova KGM Actyon arriverà nei mesi successivi e comunque prima della fine dell’anno. Per gli altri Paesi europei, invece, bisognerà attendere l’inizio del 2025 per poterla prenotare e vedere nei saloni dei concessionari.