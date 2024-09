Bosch, oltre un milione di punti di ricarica in quattro continenti

Un importante traguardo raggiunto da Bosch nella creazione di una rete globale per la ricarica dei veicoli elettrici. L’azienda, infatti, è arrivata a totalizzare oltre un milione di stazioni di ricarica disponibili in ben quattro continenti. La rete del gruppo, d’altronde, è oggi tra le più estese a livello mondiale. “Bosch ha l’obiettivo di rendere l’accesso alle stazioni più semplice, eliminando la confusione generata dall’uso di diverse app”, ha dichiarato Marco Zehe, presidente della business unit Bosch Electrified Motion.

Gli utenti, inoltre, possono accedere ai servizi di ricarica tramite un’app dedicata, mentre Bosch offre anche soluzioni di ricarica personalizzate per produttori di veicoli e aziende, integrabili nei loro sistemi di infotainment e interfacce grafiche di diverso tipo. Si pensi, infatti, alle mappe e alle applicazioni per facilitare avvisi e calcoli sulle proprie sessioni di rifornimento elettrico.

Le stazioni Bosch sono operative in Europa, Nord America, Asia e Australia. In particolare, ci sono circa 800.000 punti di ricarica in Europa, 130.000 in Nord America e, entro la fine del 2024, circa 200.000 tra Australia, Nuova Zelanda e Asia.

“Il numero è in crescita continua”, ha sottolineato Bosch. “Incorporando oltre un milione di stazioni di ricarica su un’unica piattaforma, semplifichiamo notevolmente la vita dei conducenti di auto elettriche, facilitando la localizzazione delle stazioni a livello globale. Questo rende la mobilità elettrica sempre più accessibile per il grande pubblico”, ha aggiunto Zehe.

Bosch prevede che entro il 2030 un veicolo su tre nel mondo sarà completamente elettrico, mentre entro il 2035 questa proporzione salirà a un’auto su due tra le nuove immatricolazioni. “Vediamo una crescita straordinaria per i servizi di ricarica in questo decennio, perché l’aumento dei veicoli elettrici porta con sé una crescente richiesta di soluzioni di ricarica pratiche e integrate. Questo rappresenta per noi una grande opportunità”, ha spiegato Zehe. L’azienda tedesca prevede anche una crescita annua del 50%, quasi “naturale”, per il business delle soluzioni di ricarica entro la fine del decennio.