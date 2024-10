La Norvegia non sembra intenzionata ad arretrare sulle auto elettriche e si avvicina all’obiettivo del 100% entro il 2025

Anche a settembre il mercato automobilistico norvegese ha confermato l’interesse ormai totalitario dei suoi abitanti per le auto elettriche. Tanto da mettere a segno un traguardo storico, l’ennesimo: il 96,4% delle nuove immatricolazioni è stato rappresentato da veicoli full eletric.

Un dato tale da riuscire a superare il precedente record del 94,3% che era stato conseguito trenta giorni prima, ovvero nel mese di agosto. Scendendo nel dettaglio, su un totale rappresentato da 12.966 nuove auto immatricolate, ben 12.495 erano alimentate a batteria. In pratica, soltanto 471 veicoli venduti nello stesso arco temporale non erano dotati di una propulsione elettrica pura.

Auto elettriche: a cosa si deve il clamoroso risultato di settembre?

Naturalmente molti si chiederanno a cosa sia dovuto il clamoroso appeal tra norvegesi e auto elettriche testimoniato dal dato settembrino delle immatricolazioni. A dare una risposta al quesito è l’Autorità Stradale Norvegese (OFV), la quale attribuisce questo risultato a un mix di fattori. In particolare, il direttore dell’OFV, Øyvind Solberg Thorsen, ha affermato al proposito: “Il 2024 ha visto forti oscillazioni nelle vendite di auto nuove, con numeri generalmente bassi. Ora assistiamo a una ripresa che potrebbe spingere più consumatori verso i concessionari”.

Occorre sottolineare come a fornire un contributo significativo al dato complessivo sia stato anche un consistente lotto di consegne Tesla, consistente nell’evasione di ordini pregressi. Ciò non toglie la rilevanza del risultato di settembre.

Basta in effetti operare un confronto con il risultato di dodici mesi prema, ovvero quello di settembre 2023, per notare la tendenza in atto. L’aumento fatto registrare dalle immatricolazioni di veicoli elettrici è del 25,4%, con un salto da circa 9mila a 12.495 unità. Neanche l’introduzione dell’IVA sulle auto elettriche il cui costo oltrepassi la soglia delle 500mila corone norvegesi e alcune modifiche alle agevolazioni per l’uso di questi veicoli ha frenato la tendenza in atto.

Un mercato sempre più sbilanciato verso l’elettrico

I numeri sono molto eloquenti e testimoniano come la composizione del mercato automobilistico sia sempre più sbilanciata in direzione del full electric. Le ibride plug-in, infatti, rappresentano appena l’1,1% con 146 unità, di cui 145 benzina-elettrico e un solo diesel-elettrico.

Praticamente lo stesso livello percentuale degli ibridi tradizionali a benzina, che si fermano a loro volta a 142 veicoli. Mentre la resistenza dei diesel puri si ferma ancora più sotto, all’1,0% derivante da appena 135 immatricolazioni. Infine, i modelli a benzina pura, ormai ridotti alla pura testimonianza rappresentata dallo 0,4% con soli 48 esemplari. Dal novero, infine, sono completamenti assenti le auto a celle a combustibile.

Per effetto di questi numeri, abbastanza clamorosi, il Paese nordico si sta avvicinando sempre di più all’obiettivo fissato dalla politica locale, ovvero il conseguimento del 100% di nuovi veicoli elettrici entro il primo giorno del prossimo anno.

L’unico dato che sembra stridere i nuove auto elettriche entro il 1° gennaio 2025. Tuttavia, ancora il numero uno dell’Autorità Stradale Norvegese Solberg Thorsen provvede a sottolineare che, nonostante il record di settembre, la media annuale di veicoli elettrici è ancora attestata all’88%. In pratica, una limitata porzione di acquirenti opta ancora per propulsioni alternative. Considerato il trend in atto, però, si tratta di numeri sempre più trascurabili.

Nella classifica dei modelli più venduti domina la Tesla Model Y

Naturalmente, la classifica dei modelli più venduti va a riflettere la tendenza in atto. A dominare il quadro è la Tesla Model Y, dall’alto delle 2.107 unità commercializzate, seguita dalla Tesla Model 3 con 2.067 immatricolazioni. Proprio su questa seconda vettura è possibile notare il cambiamento di paradigma intercorso con il settembre del 2023. All’epoca, infatti, in Norvegia sene vendevano appena 23 esemplari.

A chiudere il podio è la Volvo EX30 con 803 vetture, lasciando ai piedi dello stesso la Skoda Enyaq (702). A seguire, la Toyota bZ4X (659), la Volkswagen ID.4/ID.5 (485), la Nissan Ariya (385), la Volkswagen ID.3 (324), la BMW i4 (274) e la Hyundai Kona (265).

Altro dato interessante che fuoriesce da questa classifica è il fatto che persino la decima in classifica la Hyundai Kona, ha riportato una quota di mercato del 2,0%. In pratica, da sola riesce a superare il totale combinato di tutte le nuove auto dotate di motori a combustione. Ad ennesima testimonianza di una tensione sempre più evidente del mercato automobilistico norvegese in direzione della mobilità green.