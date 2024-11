La brutta giornata del proprietario di questa Lamborghini Diablo praticamente nuova

A tutti può certamente capitare una giornata storta, una di quelle in cui sembra che nulla stia andando per il verso giusto. Una terribile giornata è sicuramente quella vissuta da un collezionista e, soprattutto, da un trasportatore che, per un errore grossolano, ha fatto cadere una Lamborghini Diablo dal suo camion.

Per un appassionato di auto, l’arrivo della propria supercar, specie se acquistata da lontano perché giudicata un’occasione speciale, è un momento di pura gioia. È un po’ come ricevere un attesissimo pacco direttamente a casa. Ecco qual è stata la scena. Il camion arriva, carico della Lamborghini Diablo, un’auto da sogno, e nel tentativo di essere scaricata accade l’impensabile. L’auto finisce rovinosamente a terra, tra lo stupore generale.

L’evento “doloroso” è accaduto recentemente negli Stati Uniti, al proprietario di una Lamborghini Diablo VT del valore di circa 300.000 dollari (più di 283.000 euro). L’auto, un gioiello del 1994 con soli 22.000 chilometri all’attivo, è stata vittima di un imprevisto durante la fase di scarico dal camion. Sembrerebbe che il sistema idraulico del mezzo di trasporto abbia ceduto, facendo scivolare malamente la supercar dal retro del camion, rimanendo appesa al rimorchio.

Danni evidenti al paraurti anteriore e al passaruota, con il parafango anteriore visibilmente compromesso dopo essere venuto a contatto con un cavo. Fortunatamente, la parte posteriore dell’auto sembra essere stata protetta dalle ruote, ma rimangono dubbi sui possibili danni alla struttura sottostante e al motore, considerata l’età del veicolo.

Le immagini del disastro, condivise online, mostrano la Lamborghini sospesa come un insaccato, in attesa di essere sollevata con una gru per tornare in sicurezza sulle quattro ruote. Il proprietario, che aveva acquistato l’auto si è trovato al centro dell’attenzione mediatica, con il concessionario (a Washington) che ha confermato la provenienza della vettura. Resta la drammatica incertezza sull’entità delle riparazioni necessarie per riportare la Diablo, praticamente immacolata, al suo stato originale.