Toyota Urban Suv, questo crossover sarà l’elettrico più economico

Ci siamo, anche Toyota, con Urban Suv, si prepara a fare il suo ingresso a gamba tesa nel mondo delle auto elettriche. E lo fa con un crossover che sembra destinato a fare grandi cose, se è vero che si preannuncia essere il più economico d’Europa. Ecco cosa sappiamo in base al concept già mostrato.

Il risparmio arriva dal Giappone

Non solo la Cina, ora anche il Giappone prova ad abbassare i prezzi. Dopo le indiscrezioni sul possibile ritorno della Toyota Celica, il marchio nipponico presenta il prototipo di un crossover annunciato come il più economico del mercato europeo. L’Urban Suv è un piccolo crossover lungo 4,3 metri, largo 1,8 metri e largo 1,6 metri. È stato progettato sia con la trazione anteriore che con quella integrale, il che significa che sarà disponibile in configurazioni a motore singolo e doppio. Benché l’azienda non sia ancora pronta a rilasciare informazioni sulle caratteristiche elettriche del veicolo, pare che i clienti potranno comunque scegliere tra due diverse dimensioni di batteria.

Per quanto riguarda il design, l’estetica si presenta alquanto massiccia, in linea con i modelli bZ. Uno dei cambiamenti previsti, rispetto ai modelli già presenti sul mercato, è l’adozione dei normali specchietti laterali al posto delle minuscole telecamere. Come detto, si tratta della prima incursione da parte di Toyota nell’elettrico, un ingresso che però prevede l’arrivo di ben 15 nuovi modelli entro il 2026. A tal proposito, l’azienda prevede che entro quell’anno più del 20% delle sue consegne annuali in Europa saranno rappresentate da veicoli elettrici. In sostanza, le sue previsioni dicono che ogni anno, fino al 2026, riuscirà a vendere nel vecchio continente circa 250 mila modelli.

Toyota Urban Suv, il concept

È tempo di grandi manovre per l’azienda nipponica. Con Toyota Urban Suv infatti si apre alla sostenibilità, ma gli obiettivi dell’azienda non si limitano soltanto alle auto elettriche. Una terza generazione della sua tecnologia a idrogeno con celle a combustibile arriverà nel 2026. Insomma, Toyota inizia il suo percorso verso le zero emissioni con obiettivi ben chiari e precisi. Ma cos’altro possiamo dire di questo modello? Dal prototipo presentato a Bruxelles, possiamo dire in buona sostanza che questo modello è la sorella elettrica della Yaris Cross. Al moneto non ci sono altre informazioni relative alle caratteristiche. Così come mancano info riguardanti il prezzo. Sappiamo soltanto che l’intenzione dell’azienda è quella di essere estremamente competitiva in questo senso, e per questo si è ipotizzato un costo relativamente basso.