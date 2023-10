Kia, e-Soul prossima all’addio: “beccata” la sostituta (FOTO)

E9, E6, E5… E3? No, non si tratta di un conto alla rovescia. Si tratta della gamma che Kia ha pianificato per conquistare il mercato delle elettriche, la cui dimensione crescerà notevolmente nei prossimi anni. Un SUV compatto pensato per l’uso cittadino potrebbe essere un elemento chiave per attirare il pubblico con disponibilità economiche limitate. Da qui l’idea di introdurre il veicolo sul mercato, consapevoli di avere tra le mani un’auto di notevole valore. Se riuscirà effettivamente a farsi notare e a primeggiare, lo scopriremo solo in seguito. Nel frattempo, abbiamo ritenuto opportuno informarvi delle voci che circolano in rete in questi giorni.

Kia: sostituta della e-Soul nei test su strada

Attualmente, la gamma si compone di due linee completamente elettriche: la nuova famiglia EV, costituita dall’E6 e dall’E9, e le proposte basate su architetture modulari, capaci di supportare anche le versioni a combustione, come ad esempio e-Soul ed e-Niro. Entrambe hanno una precisa identità, studiata accuratamente per offrire un’ampia gamma di opzioni alla clientela. Il marchio asiatico sta puntando principalmente sulla prima opzione, già basata sulla piattaforma e-GMP per le bev, anche se in futuro ci saranno due piattaforme completamente nuove: la eM, che coprirà tutti i segmenti, e la eS, dedicata ai veicoli commerciali e al trasporto passeggeri.

Il gruppo Hyundai-Kia ha l’obiettivo di utilizzare la piattaforma eM entro il 2025, credendo che possa coesistere con la piattaforma eS. Tra i primi modelli a beneficiarne potrebbe esserci la Kia EV3.

Quando abbiamo menzionato l’identità urbana, forse avete pensato alle city car. In tal caso, ci dispiace smentirvi, ma la strategia dell’azienda va in una direzione diversa. Il magazine britannico Autocar parla di SUV elettrici, con rivali già ben designate, come la Peugeot e-2008, la Jeep Avenger e la Mini Aceman. Secondo quanto riportato, la Kia EV3 si collocerebbe nel segmento dei B-SUV con dimensioni comprese tra i 4 e i 4,20 metri. Ciò significa che rimarrebbe spazio per la EV4, che coprirebbe un livello superiore.

Tornando alla EV3, essa sostituirebbe la gamma della e-Soul attualmente in vendita, il cui ritiro potrebbe avvenire prima del previsto. Infatti, finora, i numeri di vendita della e-Soul preoccupano la dirigenza. Rinnovata per l’ultima volta nel 2019, l’e-Soul ha perso attrattiva e, al ritmo attuale, sembra inevitabile o quasi il suo ritiro dal mercato. A differenza di essa, la Kia EV3 sarebbe basata su una piattaforma specifica per i veicoli elettrici, chiamata eM, in grado di migliorare l’autonomia del 50 per cento rispetto alle proposte attuali.

📸 Kia EV3 primed as Soul successor with 400 miles of rangehttps://t.co/6rbbJhpBnp pic.twitter.com/sjGBTK964Q — Autocar (@autocar) September 29, 2023

Inoltre, consentirebbe l’adozione del livello 3 di guida autonoma, tecnologie di livello superiore e aggiornamenti software via wireless. Alla luce di questi dati, il sogno di percorrere circa 650 km con una singola carica sarebbe molto realistico. L’idea di affermarsi in uno dei segmenti più piccoli e convenienti spingerebbe il brand a implementare un sistema elettrico di bordo a 400 V invece di 800 V, al fine di ridurre il prezzo.

Recentemente, la Kia EV3 è stata avvistata su strada. Nonostante il camouflage nasconda gran parte della carrozzeria, alcuni indizi sul suo aspetto emergono: un design robusto, sbalzi corti, illuminazione a LED e un lunotto molto verticale. Gli interni saranno flessibili e modulari, con spazi di stivaggio aggiuntivi come quelli situati sotto il cofano anteriore e sotto il sedile posteriore ribaltabile. Probabilmente, le stesse caratteristiche saranno applicate alla EV4.