Kia EV5, occhio Tesla Model Y: non c’è paragone nel prezzo

All’inizio di quest’anno Tesla ha intrapreso una feroce guerra dei prezzi. Fin dove voglia spingersi solo Musk e la sua fidata squadra di collaboratori lo sanno, ma di certo le politiche hanno avuto delle conseguenze su diversi altri produttori. Per ogni Mercedes-Benz (o Volkswagen o Stellantis) che non intende abbassare le cifre di listino, c’è una Kia pronta a offrire la sua nuova EV5 a condizioni molto accessibili. Reduce dalla première mondiale, la vettura del brand sudcoreano desidera prendersi il mercato dei dragoni e lo fa pure attraverso delle condizioni economiche parecchio vantaggiose.

Kia EV5: prezzo molto più conveniente in Cina

Prendersi spazio è alla stregua di una mission impossible, a giudicare dal successo conseguito dalla Tesla Model Y. Il modello più venduto al mondo ha costruito buona parte delle proprie fortune nel grande paese asiatico e anche solo impensierirla obbliga a farsi in quattro. Per insinuare qualche preoccupazione alla Casa texana, la controparte sfodera l’artiglieria pesante. L’entry level della Kia EV5 è attualmente in vendita ad appena 159.800 yuan, vale a dire circa 20 mila euro al cambio attuale. Un prezzo da utilitaria per una macchina che utilitaria non è e persino a zero emissioni.

Dal canto suo, la Model Y base è disponibile a 263.900 yuan, cioè poco più di 33 mila euro. Le condizioni saranno altrettanto vantaggiose in Europa? In caso di sbarco lungo la nostra penisola (ancora da confermare), ci sarebbero dei grossi ostacoli da superare. Mentre le tasse e i costi di trasporto in Cina sono ridotti al minimo, il discorso cambia e di parecchio nel Vecchio Continente. A meno di non andare in perdita, le aziende hanno l’obbligo di applicare un rincaro; perciò, la Kia EV5 sarebbe di sicuro meno conveniente.

Gli esemplari usciranno dalla catena di montaggio cinese, mentre della batteria se ne dovrebbe occupare BYD, con una Blade Battery da almeno 80 kW. Nel pacchetto ci sarebbe spazio per una Kia EV5 da 214 CV e 310 Nm di coppia motrice massima, nonché per una proposta a lunga percorrenza da circa 600 km di autonomia nel (generoso) ciclo CLDC. Al momento si parla di semplici rumor, ma, laddove le condizioni fossero tanto stuzzicanti, resterebbe da scoprire se ci sarà o meno una risposta da parte di Tesla. La partita è in pieno corso di svolgimento e Musk ha addirittura ipotizzato un futuro in cui le auto della Casa vengano vendute a parità di costo produttivo. La mossa della concorrente velocizzerà il programma?