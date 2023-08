Kia EV5: svelato il nuovo SUV elettrico

La nuova Kia EV5 è stata svelata con le prime immagini ufficiali. Il nuovo SUV elettrico del marchio debutterà nel 2024 come fratello minore dell’EV9. Sarà posizionato accanto allo Sportage come alternativa ai veicoli elettrici e sarà probabilmente visto in mercati europei selezionati dalla fine del 2024.

Prime immagini ufficiali per la nuova Kia EV5

La nuova Kia EV5 presenta un design elegante, enfatizzando lo spazio e la praticità per cinque passeggeri. Mentre un concept iniziale è stato mostrato all’inizio di quest’anno, le immagini del modello di produzione anticipate al Chengdu Auto Show in Cina mostrano che il design del concept è stato in gran parte mantenuto. La vettura misura 4.615 mm di lunghezza con un passo di 2.750 mm, ha un’impronta simile alla Kia Sportage con motore ICE ed è 135 mm più corta di una Tesla Model Y.

Kia EV5 è inizialmente destinata al mercato cinese e lì inizierà la produzione. Tuttavia, nel corso del 2025 verrà lanciato anche sul mercato globale. Essendo la terza auto elettrica di Kia dopo la EV6 e la EV9, la EV5 condivide elementi meccanici comuni con la più grande EV9. I suoi concorrenti includeranno Skoda Enyaq, Mercedes EQB, Ford Explorer, ecc.

Kia EV5 trae ispirazione dal design dell’ammiraglia a sette posti EV9 e si distingue per una carrozzeria in stile gotico con una griglia anteriore chiusa e uno stile squadrato enfatizzato dalle luci sottili. Elementi caratteristici sono i montanti posteriori, i bordi verticali, le maniglie a scomparsa sulle porte, il disegno delle ruote, ecc. Il cruscotto, il volante e il sistema di infotainment sembrano essere ripresi dall’EV9, con un pannello digitale che comprende il display del conducente e il touchscreen centrale, accompagnato da pulsanti e interruttori fisici.

Come altri modelli Kia, l’EV5 avrà aggiornamenti via etere, mentre le funzionalità potranno essere attivate secondo necessità. Le caratteristiche distintive includono illuminazione ambientale a 64 colori, infotainment e climatizzazione intuitivi e una gamma di opzioni di tappezzeria. Il cruscotto scolpito dell’EV5 ha un layout simile a quello dell’EV9, incentrato su un unico pannello con doppi display per il quadro strumenti e l’infotainment.

Il volante a quattro razze integra la maggior parte dei comandi, mentre Kia ha optato per pulsanti fisici per l’aria condizionata. Possiamo anche vedere due porte USB-C, un pad di ricarica wireless, portabicchieri e vani portaoggetti. La panca posteriore si ripiega mentre il vano di carico è dotato di pratici divisori e di ulteriore spazio di stivaggio sotto il pavimento.

I dettagli tecnici dell’EV5 devono ancora essere rivelati. Informazioni provenienti da pubblicazioni cinesi parlano di un unico motore posteriore da 218 cavalli. La capacità della batteria e altri dettagli rimangono sconosciuti. Tuttavia, è probabile che l’EV5 disponga di una rete da 400 V, discostandosi dal sistema da 800 V dell’EV9 per ragioni di costo. Kia si è impegnata a realizzare una versione GT ad alte prestazioni di ciascuno dei suoi veicoli elettrici, il che implica una potente versione 4WD. Maggiori dettagli su questo modello di Kia sono attesi già nel corso delle prossime settimane.