Hyundai Ioniq 9, le immagini del SUV durante i test su strada

Con la IONIQ 9 si arriva a un’importante evoluzione per Hyundai. La casa coreana, infatti, amplia la sua offerta nel segmento dei veicoli di grandi dimensioni, dopo il successo dei modelli IONIQ 5 e IONIQ 6. Con il suo arrivo imminente, la IONIQ 9 promette di combinare le innovazioni tecnologiche di Hyundai con la praticità e il comfort di un grande SUV elettrico.

Realizzata sulla piattaforma elettrica modulare globale (E-GMP) dello Hyundai Motor Group, la IONIQ 9 vanta interni ampi e flessibili, con tre file di sedili “attraenti” per le famiglie. Infatti, il veicolo potrà accogliere comodamente passeggeri e bagagli in quantità. La piattaforma, d’altronde, è stata già lodata per la sua capacità di ottimizzare l’autonomia dei veicoli elettrici, migliorare la stabilità e offrire un’esperienza di guida superiore.

Hyundai ha introdotto il concetto di “Aerosthetic” per descrivere il design distintivo di questo veicolo, che unisce aerodinamica e bellezza estetica. Ispirata alle linee eleganti delle imbarcazioni, infatti, la IONIQ 9 presenta un profilo caratterizzato da un tetto curvo e un passo allungato, per uno spazio interno massimizzato senza compromettere l’estetica. I recenti teaser svelano dettagli di design elaborati, incluse le linee distintive che riportano ai tradizionali abiti coreani Hanbok.

L’illuminazione anteriore Signature Parametric Pixel e il raffinato design dei cerchi a più razze arricchiscono ulteriormente l’aspetto della IONIQ 9. A partire dal 30 ottobre, Hyundai Motor inizierà a pubblicare contenuti teaser sui suoi canali social, creando inevitabilmente il cosiddetto “hype” per il lancio mondiale previsto nel corso del mese di novembre. Il debutto avviene in un periodo significativo per Hyundai, che ha recentemente celebrato la produzione del suo veicolo numero 100 milioni.

La nuova proposta della casa coreana evidenzia ancora una volta l’impegno di Hyundai verso l’elettrificazione. Con l’obiettivo di vendere 2 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2030, Hyundai punta a rafforzare la sua posizione di leader nel mercato globale degli elettrici. Con la IONIQ 9, Hyundai intende ridefinire il concetto di spazio, eleganza e sostenibilità nel segmento e nel settore in generale.