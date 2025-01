Il governo polacco esorta a boicottare Tesla dopo le affermazioni di Elon Musk

Le recenti prese di posizione di Elon Musk stanno scatenando un’ondata di critiche e rischiano di avere ripercussioni anche sui suoi interessi economici. Il fondatore di Tesla e SpaceX è finito al centro delle polemiche dopo aver espresso il suo sostegno al partito di estrema destra tedesco “Alternativa per la Germania” (AfD) e aver invitato la Germania a “superare” il suo senso di colpa nazista.

Tra le reazioni più forti spicca quella del ministro del turismo polacco, Slawomir Nitras, che ha lanciato un appello pubblico per boicottare Tesla. “Non ci sono motivi razionali per cui un polacco dovrebbe continuare ad acquistare veicoli Tesla. È necessario un messaggio chiaro e forte, compreso un boicottaggio da parte dei consumatori”, ha dichiarato Nitras ai media polacchi, evidenziando come le parole di Musk abbiano offeso profondamente il suo Paese.

Nonostante Musk mantenga un ruolo chiave nell’amministrazione Trump, guidando un dipartimento dedicato a migliorare l’efficienza del governo, gran parte della sua ricchezza è strettamente legata alle azioni Tesla. È proprio questo legame finanziario che potrebbe risentire delle polemiche in corso.

Sabato scorso, Musk ha partecipato virtualmente a un evento elettorale dell’AfD, durante il quale ha dichiarato che la Germania si concentra “troppo sui sensi di colpa per il passato”. La sua affermazione, considerata una legittimazione di una posizione tipica dell’estrema destra che schiaccia l’occhio a un ritorno più sfrontato a un nazionalismo lasciato alle spalle molti decenni fa, ha sollevato indignazione internazionale, soprattutto perché avvenuta alla vigilia dell’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

Musk ha aggiunto che “i figli non dovrebbero portare il peso delle colpe dei loro genitori o bisnonni”, toccando un tema estremamente delicato per il popolo tedesco. Le dichiarazioni di Musk hanno avuto un impatto in Polonia, proprio il primo paese invaso dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. La nazione, che ha perso circa 6 milioni di persone, di cui metà erano ebrei, ha vissuto da vicino gli orrori dei campi di concentramento come Auschwitz.

Mentre le critiche si intensificano, Musk è atteso mercoledì per un incontro con gli analisti finanziari statunitensi, il primo dal suo coinvolgimento nell’amministrazione Trump. Tuttavia, il clima attorno a lui è teso, con la possibilità concreta che le sue dichiarazioni abbiano conseguenze sulle performance economiche di Tesla.