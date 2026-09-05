Bentley Torcal, il suo prossimo SUV elettrico sarà il più potente di sempre

Bentley ha annunciato il modello più potente della tua storia senza dire quanti cavalli ha. La Torcal sarà il primo SUV elettrico di Crewe a entrare in gamma come quarto modello, accanto a Continental GT, Flying Spur e Bentayga. Porta con sé una promessa precisa: l’accelerazione più rapida mai prodotta dal marchio, contenuta però entro soglie di comfort accettabili per chi sta seduto dietro. Certi clienti non vogliono lasciare il proprio stomaco fermo al semaforo.

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Bentley costruisce la narrativa della Torcal su una genealogia che pochi marchi possono permettersi di evocare con altrettanta credibilità. Il filo parte dal Blower da 4,5 litri, passa per lo Speed Six, attraversa il V8 da 6,75 litri e arriva al W12 biturbo: quattro generazioni di motori che, secondo l’azienda, condividevano la stessa filosofia. Prestazioni alte, senza bisogno di urlarlo.

L’elettrico, in questa lettura, non è una rottura. È la continuazione logica di quella stessa idea con erogazione istantanea, progressione continua, nessun cambio di tono tra zero e velocità di sorpasso. La Torcal dovrebbe fare tutto questo senza che il passeggero si accorga di quanto stia accadendo sotto i piedi.

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Ciò che Bentley non ha ancora detto, ovvero potenza, prezzo e data di lancio, è quasi tutto. L’azienda promette che i dettagli tecnici arriveranno prima della commercializzazione.

Nel frattempo, ad agosto era già filtrata un’altra novità: la Torcal avrà un sistema di personalizzazione dell’esperienza di guida ispirato alle neuroscienze sensoriali. Quattro modalità, Bentley, Comfort, Sport, Refresh, pensate non per condizioni di strada ma per stati d’animo. Il software che si adatta all’umore del guidatore, ogni elemento progettato per agire in sinergia con gli altri.

Bentley ha impiegato oltre cent’anni a costruire l’idea che la velocità vera non ha bisogno di fare rumore. Ora vuole dimostrare che vale lo stesso quando il motore, il rumore, non lo fa per definizione.