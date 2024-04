Smart #5: svelato il concept che debutterà al Salone di Pechino

In occasione del Salone dell’Auto a Pechino, in programma dal 25 aprile, la Smart #5 concept, il nuovissimo SUV elettrico in grado di rappresentare un salto di qualità per il marchio tedesco, si prepara al debutto. Dimentichiamoci delle city car compatte: la #5 si contraddistingue in particolare per lo stile inedito, le nuove tecnologie e la sua autonomia di oltre 550 km.

Smart #5 concept: un design fuoristrada e performance elettriche di primo ordine

Linee robuste, notevole altezza dal suolo, paracolpi di plastica e pneumatici tassellati: la Smart #5 Concept è nata per navigare al di là dell’asfalto. La piastra antisbandamento con verricello incorporato e il gradino posteriore pieghevole per l’accesso al tetto enfatizzano il suo spirito offroad, mentre la barra luminosa sul tetto assicura la visibilità anche nelle condizioni più difficili.

Dotata di un’architettura a 800 volt per una ricarica ultraveloce, di due motori elettrici per la trazione integrale e di una batteria con una capacità di oltre 100 kWh, la Smart #5 Concept offre prestazioni elettriche di altissimo livello! Con un’autonomia di oltre 550 km nel ciclo WLTP e una ricarica dal 10% all’80% in soli 15 minuti, è perfetta per viaggi lunghi e avventurosi. Cinque modalità di guida e il pacchetto Smart Pilot di Adas completano il quadro, garantendo un’esperienza di guida sicura e personalizzabile.

Smart #5 Concept: interni futuristici e intelligenza artificiale

Salire a bordo della Smart #5 Concept è come entrare in una navicella spaziale. Tre monitor dominano la plancia, due dei quali con tecnologia OLED e alimentati dal potente chip AMD V2000. Il modernissimo sistema di infotainment è solo un inizio: un altoparlante portatile integrato nella console centrale e sedile sistema di riscaldamento, ventilazione, funzione massaggio e airbag integrati offrono un comfort senza precedenti.

L’assistente vocale sviluppato da Cerence porta l’intelligenza artificiale a bordo della Smart #5 Concept. Attraverso il comando vocale è possibile gestire le telefonate, la musica, la navigazione, le impostazioni personali e il controllo del veicolo, nonché le informazioni su meteo, notizie e calendario. Un’interazione fluida e intuitiva per un’esperienza di guida davvero intelligente.

Smart #5 Concept rappresenta un passo importante verso il futuro dell’auto elettrica, grazie al suo look innovativo, alle tecnologie all’avanguardia e all’ampia autonomia. Un SUV polivalente e ad alte prestazioni, perfetto per chi cerca un mezzo di trasporto eco-friendly e piacevole per ogni tipo di avventura. Il debutto sul mercato europeo è previsto per la seconda metà del 2024: non vediamo l’ora di saperne di più!