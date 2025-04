Hyundai e la rivoluzione elettrica: perché si parla tanto della sua piattaforma a 800 Volt

La rivoluzione dell’elettrico passa da Hyundai, che si conferma protagonista nella transizione verso una mobilità più sostenibile e intelligente. Il costruttore coreano ha scelto di puntare sull’avanzata architettura a 800 Volt, un sistema che garantisce prestazioni elevate e tempi di ricarica drasticamente ridotti, portando tecnologie d’élite anche nei segmenti accessibili.

Cuore pulsante di questa trasformazione è la piattaforma modulare E-GMP (Electric-Global Modular Platform), base tecnica che consente una ricarica ultrarapida. Bastano appena 20 minuti per passare dal 10% all’80% di carica, eliminando uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici. La compatibilità nativa con infrastrutture da 400V e 800V garantisce massima adattabilità ovunque ci si trovi.

Ma Hyundai non si ferma qui. Con la funzione Vehicle-to-Load (V2L), i veicoli possono diventare generatori mobili, alimentando dispositivi esterni: una soluzione utile in campeggio, emergenze o attività all’aperto, che testimonia una visione di mobilità integrata con la vita quotidiana.

La gamma IONIQ di Hyundai è il simbolo di questo cambiamento. L’IONIQ 5, crossover dal design futuristico, offre fino a 570 km di autonomia (784 km in ambito urbano), mentre l’IONIQ 6, elegante berlina aerodinamica, raggiunge 614 km con un’efficienza da record (Cx di 0,21). Entrambi presentano interni sostenibili, realizzati con materiali riciclati e naturali.

Entro la fine del 2025 farà il suo debutto in Italia lo Hyundai IONIQ 9, SUV premium con autonomia stimata a 620 km e assistente AI integrato, pensato per offrire un’esperienza a bordo simile a una lounge di lusso.

Guardando avanti, Hyundai ha annunciato investimenti per oltre 36 miliardi di euro entro il 2033, con l’obiettivo di lanciare 21 nuovi modelli elettrici entro il 2030. Tra le novità più attese, la piattaforma IMA (Integrated Modular Architecture) promette ulteriori progressi nell’efficienza e nella guida autonoma. Hyundai, quindi, si propone come realtà che non costruisce “semplicemente” automobili elettriche, ma soggetto capace di ridisegnare il concetto stesso di mobilità grazie a innovazione, sostenibilità e praticità.