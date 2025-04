Quale auto comprare nel 2025? Ecco i modelli consigliati da ChatGPT

Nel panorama sempre più ampio e frammentato dell’auto, scegliere il veicolo giusto da comprare può sembrare un’impresa titanica. Tra normative ambientali in evoluzione, nuove tecnologie e centinaia di modelli sul mercato, orientarsi non è semplice.

Per questo può tornare sempre utile fare qualche domandina a ChatGPT, qualche richiesta che potrebbe aiutarci: “Quale auto dovrei acquistare oggi?”. Le sue raccomandazioni, suddivise per esigenze, sono piuttosto ponderate e, talvolta, sorprendenti.

Se hai un budget contenuto e cerchi un mezzo affidabile per l’uso quotidiano, alcune proposte low cost ma funzionali risultano essere Dacia Sandero Streetway, una delle city car più accessibili sul mercato, con motore 1.0 da 67 CV e tanta sostanza, Fiat Panda Hybrid, perfetta per chi cerca risparmio sia sul prezzo d’acquisto che sui consumi, grazie al mild hybrid e Hyundai i20 Hybrid, un ottimo mix tra modernità, efficienza e dotazioni, con un prezzo competitivo.

Per chi guarda con attenzione all’ambiente e alla normativa Euro 7 in arrivo, le proposte green mostrano Toyota Yaris Hybrid, affidabile e parca nei consumi, scende sotto i 4 l/100 km, Fiat 500 Hybrid, fascino retrò e tecnologia moderna, con un prezzo contenuto e Renault 4 E-Tech, completamente elettrica, autonomia fino a 400 km e design iconico rivisitato.

Per chi desidera versatilità, spazio a bordo e posizione di guida rialzata, ChatGPT consiglia Jeep Compass elettrica, che percorre fino a 700 km con una singola ricarica, Skoda Elroq, nuovo SUV elettrico con autonomia di 580 km e ottimo rapporto qualità-prezzo e Volkswagen T-Roc 2025, in arrivo con versioni ibride plug-in, prezzo base di circa 32.000 euro.

Anche l’usato può essere una scelta azzeccata per cercare la propria nuova auto. Da notare, quindi, Volkswagen Golf, affidabilità consolidata e buona tenuta del valore, Dacia Spring, cittadina con 350 km di autonomia urbana e Fiat 500, sempre attuale, ideale per neopatentati o come seconda auto.