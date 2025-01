Huawei presenta il braccio robotico per la ricarica dei veicoli elettrici

Il Maextro S800 rappresenta il culmine dell’innovazione tecnologica di Huawei nel segmento premium, un modello progettato per competere con modelli di fascia alta come la Nio ET9 e la gamma Maybach (Mercedes).

La berlina di lusso, con un prezzo di partenza fissato a 1 milione di yuan (che corrispondono a circa 136.000 dollari), non solo vanta un design esclusivo ma anche la guida autonoma di livello 3, posizionandosi come una delle opzioni più avanzate nel mercato delle auto elettriche. Un aspetto rivoluzionario da sottolineare è il supercharger Huawei da 600 kW, equipaggiato con un braccio robotico all’avanguardia.

La tecnologia appena presentata è in grado di fornire fino a 100 kWh di energia in appena 10 minuti, rivaleggiando direttamente con i Tesla V4 Superchargers. Secondo Huawei, la produzione di massa di questo sistema inizierà nel secondo trimestre del 2025, rendendolo compatibile con tutti i marchi dell’Alleanza Supercharging di Huawei, che include giganti come BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC e Great Wall.

Fondata nell’aprile 2024, la nuova “alleanza per la mobilità intelligente” ha già fissato obiettivi ambiziosi, tra cui la creazione di 100.000 stazioni di ricarica ultra-rapide in Cina entro il 2024. Queste stazioni utilizzano un avanzato sistema di raffreddamento a liquido per massimizzare le prestazioni e garantire affidabilità.

Una delle funzionalità più innovative del Maextro S800, come anticipato, è la ricarica senza conducente. Grazie all’intelligenza artificiale, l’auto può individuare autonomamente una stazione di ricarica, parcheggiare accanto ad essa e collegarsi al supercharger tramite il braccio robotico, che rileva e aggira eventuali ostacoli. Al termine della ricarica, il sistema scollega automaticamente il connettore, gestisce il pagamento e fa ripartire l’auto.

Il Maextro S800, parte della Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) di Huawei, si posiziona come il nuovo standard per le auto premium del marchio. Precedentemente lanciato in prevendita a novembre dello scorso anno, si unisce a una gamma esclusiva di veicoli prodotti in collaborazione con marchi come JAC, Chery e BAIC.