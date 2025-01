Subaru, un ritorno gradito: debutta la WRX STI in edizione limitatissima

Subaru stupisce ancora gli appassionati di auto sportive con la presentazione della WRX STI S210, una versione esclusiva che unisce innovazione tecnologica, design aggressivo e una forte vocazione sportiva. Questo modello unico, prodotto in soli 500 esemplari, ha visto il debutto durante il Tokyo Motor Show 2025, segnando un momento speciale per gli appassionati del marchio giapponese.

La S210 si distingue per il suo approccio inedito alla gamma WRX. Basata sulla WRX S4 STI Sport R EX disponibile sul mercato giapponese, questa versione incorpora dettagli esclusivi pensati per i veri amanti della guida sportiva.

L’esterno si presenta con un kit aerodinamico avanzato, che include splitter anteriori, minigonne laterali e un imponente spoiler posteriore in fibra di carbonio, progettato per ottimizzare il flusso d’aria e conferire maggiore grinta al design. Completano il quadro i cerchi forgiati BBS da 19 pollici, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 255/35 R19 per prestazioni elevate su ogni tipo di percorso.

All’interno, l’abitacolo WRX STI S210 si conferma un mix di lusso e sportività. Sedili Recaro in fibra di carbonio, rivestiti in pelle Napa e regolabili in otto direzioni, garantiscono comfort e stabilità anche nelle situazioni di guida più dinamiche. Gli interni sono impreziositi da dettagli laccati e accenti rossi, che sottolineano il carattere esclusivo del modello, mentre una targhetta numerata enfatizza l’unicità di ogni esemplare.

Sotto il cofano di questa esclusiva WRX si trova il classico motore boxer Subaru, un 2.4 litri turbo in grado di erogare 300 CV e 375 Nm di coppia. Grazie a miglioramenti come un sistema di aspirazione riprogettato, uno scarico ottimizzato e una centralina aggiornata, la S210 garantisce una coppia massima già a 2.000 giri/min, assicurando accelerazioni brillanti. Una scelta che farà discutere è l’adozione della Subaru Performance Transmission (CVT), progettata per offrire transizioni fluide e prestazioni efficienti. Pur senza una trasmissione manuale, Subaru promette comunque un’esperienza di guida entusiasmante.

La S210 beneficia di un sistema di sospensioni sviluppato in collaborazione con ZF, che include ammortizzatori, molle e barre stabilizzatrici ottimizzate per una guida precisa e agile. Il comparto frenante, firmato Brembo, assicura una potenza frenante eccezionale grazie ai dischi forati e pinze a sei pistoncini.

Con solo 500 unità disponibili, la WRX STI S210 rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e appassionati. Anche se non ci sono dettagli ufficiali sulla distribuzione, è probabile che la maggior parte delle unità rimanga in Giappone, limitando ulteriormente l’accesso ai mercati internazionali. Il prezzo non è stato ancora rivelato, ma considerando le specifiche e l’esclusività, la S210 sarà un vero e proprio investimento.