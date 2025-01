Cupra, il CEO ammette: “Non si può obbligare la gente a guidare un’elettrica”

Seat e Cupra non modificano le loro ambizioni riguardo l’elettrificazione, ma adottano un approccio pragmatico per affrontare le sfide e le resistenze del mercato verso la mobilità sostenibile. Wayne Griffiths, CEO dei due marchi, ha spiegato in un’intervista come l’obiettivo rimanga quello di perseguire un futuro a zero emissioni, ma con la consapevolezza che l’elettrico non possa essere imposto.

Durante l’incontro con Autocar, il CEO Griffiths ha ribadito che la casa automobilistica non cambierà rotta riguardo l’elettrificazione, ma dovrà essere flessibile lungo il cammino, tenendo conto delle difficoltà che ancora rallentano l’affermarsi dei veicoli elettrici.

Griffiths ha sottolineato come “non si possano obbligare i consumatori a guidare auto elettriche” e che la vera chiave per la diffusione dell’elettrico potrebbe essere rappresentata dall’arrivo di modelli low-cost sotto i 25.000 euro. “Auto elettriche urbane di dimensioni compatte a meno di 25.000 euro potrebbero rappresentare il fattore decisivo per il decollo del mercato”, ha dichiarato il CEO. Tuttavia, la strategia di Seat e Cupra prevede di continuare a offrire veicoli a motore termico e ibrido, in modo da rispondere alle richieste del mercato, che ancora richiede una varietà di motorizzazioni.

La visione di Griffiths per il futuro di Seat e Cupra prevede una chiara differenziazione tra i due brand. Cupra si concentrerà esclusivamente su veicoli elettrici ed elettrificati, mentre Seat manterrà il focus sui motori a combustione, cercando di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per i suoi modelli. Griffiths ha evidenziato che questa strategia consente al gruppo di avere il meglio di entrambi i mondi, soddisfacendo diverse esigenze dei consumatori.

Un esempio di come Cupra intenda evolversi è rappresentato dalla nuova Cupra Leon, che, secondo quanto anticipato dal CEO, sarà completamente elettrica. La nuova generazione della Leon, prevista per il prossimo decennio, sarà il quarto modello completamente elettrico del marchio, sviluppato sulla piattaforma SSP di Volkswagen, che servirà a creare una vasta gamma di modelli elettrici, anche molto diversi tra loro.

Attualmente, la Cupra Leon continua ad essere prodotta sulla stessa piattaforma della Cupra Formentor, e i due modelli saranno aggiornati nei prossimi anni con miglioramenti tecnologici e restyling per adeguarsi alle nuove normative Euro 7.

Seat intanto si prepara a rinnovare modelli iconici come Ibiza e Arona, che proporranno motorizzazioni ibride, prevalentemente mild-hybrid, per rispettare i parametri ambientali imposti dalle normative Euro 7. Questi aggiornamenti consentiranno a Seat di affrontare i prossimi anni con una gamma di veicoli in grado di soddisfare la domanda di motori termici.