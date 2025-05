Honda S2000, c’era una volta e c’è ancora: quanti sogni infranti per l’icona giapponese

Tra le auto sportive nipponiche più amate di sempre, la Honda S2000 occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati. Prodotta dal 1999 al 2009, questa roadster a trazione posteriore ha lasciato un segno indelebile grazie al suo motore VTEC ad alta rotazione, alla precisione di guida e al tetto in tela retraibile, che la rendeva una rivale diretta, e decisamente più aggressiva, della Mazda MX-5.

Dotata di serie di differenziale autobloccante, trasmissione manuale a sei rapporti e un peso contenuto, la S2000 era spinta da un motore quattro cilindri da 2,0 litri (2,2 litri in alcuni mercati), capace di erogare fino a 250 CV e 218 Nm, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi.

Negli ultimi anni, molti fan hanno sperato in un ritorno di questo leggendario modello, soprattutto mentre Honda sembrava concentrarsi su progetti a trazione anteriore come la Prelude coupé. Ora, grazie alla fantasia digitale di Turbo Treasury, la seconda generazione della S2000 prende forma, almeno virtualmente, con tutta la nostalgia e le lacrime del caso.

Il concept digitale reimmagina la possibile Honda S2000 dei sogni con un look completamente rivisitato: frontale squadrato ma affilato, cofano ispirato alla Civic Type R, linee tese e scolpite che attraversano la carrozzeria coupé, fino a culminare in un alettone posteriore fisso e un bagagliaio in stile NSX. I quattro terminali di scarico enfatizzano la sportività e lasciano intuire il potenziale esplosivo sotto il cofano.

Il propulsore ipotizzato per questa roadster tanto desiderata sarebbe un 2.0 litri biturbo a benzina, quattro cilindri, capace di generare ben 500 CV, rigorosamente abbinato a un cambio manuale a sei marce e trazione posteriore, in perfetta continuità con la tradizione. Ed anche se si tratta solo di un esercizio di stile, il messaggio è ancora quello degli ultimi anni. Gli appassionati vogliono il ritorno della S2000, e Honda dovrebbe proprio ascoltare questa richiesta.