Honda, quali sono i progressi del suo sistema ibrido di nuova generazione

Lo storico marchio giapponese ha recentemente svelato i progressi nella sua tecnologia ibrida di nuova generazione, denominata e:HEV. Un annuncio che porta la tecnologia ibrida Honda a una vita che si estenderà certamente almeno fino al 2030. Si tratta di un passo avanti strategico verso l’obiettivo ambizioso della neutralità carbonica entro il 2050 e della completa elettrificazione delle sue vendite globali entro il 2040.

Il sistema e:HEV si basa su una configurazione a due motori, progettata per combinare efficienza ambientale e un’esperienza di guida dinamica. Questo sistema offre transizioni fluide tra tre modalità di guida: EV Drive, che utilizza esclusivamente la batteria; Hybrid Drive, dove il motore a combustione funge da generatore; e la modalità Engine Drive, che collega direttamente il motore alle ruote tramite una frizione per ottimizzare le prestazioni a velocità più elevate.

Con l’arrivo della prossima generazione, Honda introdurrà motori più avanzati, tra cui versioni a ciclo Atkinson da 1,5 e 2,0 litri, caratterizzati da una combustione più efficiente e conformi ai più severi standard ambientali internazionali. Questi nuovi motori promettono un significativo miglioramento del consumo di carburante, con un incremento dell’efficienza fino al 40% per il propulsore da 1,5 litri e un guadagno complessivo del 10% rispetto ai modelli attuali.

Un altro punto forte è la nuova trasmissione efficiente, che contribuirà a ridurre i costi del 50% nei modelli futuri, previsti a partire dal 2027. Non finisce qui il pacchetto di novità per la casa giapponese. Honda, infatti, introdurrà nel 2025 il sistema S+ Shift, pensato per offrire una guida più reattiva e coinvolgente, sottolineando la connessione tra motore e trasmissione.

Per migliorare ulteriormente la dinamica di guida, la nuova piattaforma modulare di medie dimensioni sarà più leggera di 90 kg rispetto a quelle attuali, garantendo una riduzione del 10% del peso complessivo e una maneggevolezza superiore.

Honda sta anche sviluppando un sistema E-AWD, ossia di trazione integrale elettrica, compatibile sia con veicoli ibridi che elettrici, per migliorare la trazione e la stabilità su ogni tipo di terreno. Nel tortuoso percorso per l’elettrificazione del marchio, la Casa ha già ridotto i costi di produzione del 25% per l’ibrido Accord dal 2018 e punta a dimezzarli entro il 2027 rispetto ai modelli di dieci anni prima, consolidando il suo impegno per un futuro più sostenibile e competitivo.