Bugatti, anche il parcheggio dell’hypercar può diventare esclusivo

Possedere una Bugatti è un lusso riservato a pochissimi eletti sul Pianeta, una condizione che resta la stessa da decenni. Per questo il marchio porta avanti una tradizione di assoluta esclusività che non accenna a lasciare andare, ma che anzi rende sempre più centrale.

Con un investimento di milioni di sterline, queste hypercar rappresentano l’apice dell’eccellenza automobilistica e vengono prodotte in quantità estremamente limitate. Basta pensare che sono stati realizzati solo 450 esemplari di Veyron, 500 di Chiron e una manciata di modelli esclusivi come Mistral, Divo, Centodieci e Bolide, in attesa del futuro Tourbillon. In totale, appena 1.000 unità Bugatti, un numero che testimonia l’assoluta esclusività di queste auto francesi.

Per i fortunati proprietari, una Bugatti non è solo un veicolo, ma un vero e proprio tesoro. Spesso custodite in garage ipersicuri, molte di queste auto diventano protagoniste sui social media, dove gli appassionati condividono immagini e video delle loro preziose hypercar. Proprio per questi collezionisti, Bugatti, in collaborazione con Fahrengold, ha ideato la FG-01, una teca di lusso che funge da esposizione e rifugio sicuro allo stesso tempo per la propria Bugatti.

L’FG-01 è una struttura dalle linee minimaliste, con pareti in vetro che trasformano la tua Bugatti in una sorta di opera d’arte esposta al centro dell’attenzione. Pensata come una vetrina per gioielli, ma in scala reale, si tratta di una cornice perfetta per ammirare la vista della tua super esclusiva auto.

La sicurezza è al primo posto. Il vetro antieffrazione, una solida struttura in acciaio zincato e alluminio, e sistemi avanzati come telecamere di sorveglianza e rilevatori di fumo proteggono il prezioso contenuto. L’interno è funzionale e curato nei minimi dettagli. Ci sono armadietti per riporre tute, caschi e cimeli, mentre le porte sono rifinite in pelle blu con il logo Bugatti. Regolatori di temperatura e umidità assicurano la conservazione perfetta del veicolo. Un sistema di illuminazione strategico aggiunge un tocco scenografico, mantenendo alta l’attenzione anche quando l’auto è spenta.

Non è stato ufficialmente comunicato il prezzo, ma crediamo che si tratti di un privilegio che pochi possono permettersi. Proprio come coloro che possiedono una Bugatti Veyron, una Chiron o un modello della stessa categoria nel garage.