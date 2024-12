CUPRA, i modelli in arrivo saranno ancora più “provocatori”

In meno di sei anni dalla sua nascita, Cupra è riuscita a ritagliarsi un posto di una certa importanza nel panorama automobilistico europeo, diventando uno dei marchi più noti e apprezzati. Parte del Gruppo Volkswagen, la casa automobilistica spagnola ha saputo distinguersi con una strategia di branding vincente, che ha portato al lancio di cinque modelli, tra cui il Formentor, uno dei crossover più popolari in Europa.

Guardando al futuro, Cupra ha in programma di consolidare ulteriormente la sua posizione, puntando sulla riconoscibilità netta dei suoi veicoli. Lo ha dichiarato lo stesso CEO, Wayne Griffiths, in un’intervista ad Autocar, dove ha svelato alcuni dettagli sui piani del marchio. Griffiths ha ammesso che finora Cupra ha focalizzato la sua produzione su SUV e crossover, seguendo la domanda di mercato, appunto “quello che chiede il pubblico in questo momento”.

Il CEO di Cupra, però, sottolinea che la vera unicità del marchio risiede nella capacità di creare modelli che si distaccano dalle categorie tradizionali: “Per essere veramente cool e unica, Cupra deve proporre veicoli che non appartengono a nessun segmento”, ha dichiarato. Le nuove auto in arrivo nel prossimo biennio si preannunciano davvero innovative, con design audaci e linee provocanti, che potrebbero fare il loro debutto già nel 2025.

Le future vetture Cupra saranno costruite sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, una base versatile che permetterà la creazione di diversi tipi di modelli, da city car a auto sportive. Nonostante il design futuristico, di sicuro, Cupra non perderà mai di vista la qualità tecnica e le prestazioni di guida, elementi fondamentali per soddisfare gli appassionati.

Griffiths ha anche accennato a progetti più audaci, come una versione di produzione del concept DarkRebel o addirittura un buggy fuoristrada, anche se questi modelli non sono al centro delle priorità aziendali.

In termini di arrivo ad alti livelli di performance, la casa spagnola ha confermato che arriverà una versione ad alte prestazioni della Terramar, capace di superare i 300 CV, con motori come il TSI da 2.0 litri da 333 CV, già utilizzato nei Cupra Formentor e Leon. C’è anche la possibilità che venga adottato un motore ibrido plug-in, basato su un motore Audi da 2,5 litri, se aggiornato per rispettare le normative Euro 7. Inoltre, la prossima generazione di ibridi sarà disponibile con trazione integrale.