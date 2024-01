Honda Civic 2025 e non solo, c’è anche un piccolo SUV Acura

Questo 2024 si preannuncia come un anno ricco di impegni per Honda che, con il suo marchio Acura lancerà anche un nuovo SUV più piccolo. Spazio anche per veicoli alimentati a idrogeno, ma soprattutto grande attesa per la Civic 2025. Facciamo il punto della situazione.

Civic e non solo

Tante le novità in cantiere per Honda in questo 2024 appena iniziato. La casa automobilistica prevede di introdurre una serie di nuovi prodotti, tra cui un SUV più piccolo per Acura, ma anche tante nuove opzioni per Honda Civic e CR-V. Verranno aggiornati anche i modelli esistenti come Acura MDX e RDX. Di recente l’azienda ha mostrato alcuni scatti della Civic ibrida 2025. La casa nipponica prevede che una volta in vendita, la Civic ibrida rappresenterà circa il 40% delle vendite del suo marchio, quindi si tratta di una vettura sulla quale l’azienda punta tantissimo. Non ci sono dettagli ufficiali sul propulsore, ma l’azienda ha confermato che, anche per il mercato europeo, l’auto sarà dotata di un motore a quattro ruote Atkinson da 2,0 litri e un motore cilindrico combinato con un sistema ibrido a due motori.

L’azienda promette aggiornamenti stilistici, ma anche funzionalità migliorate per questa versione 2025. Come detto, però, il marchio giapponese ha un’ampia progettualità per questo 2024. Se alcuni colossi del settore si stanno concentrando sulle batterie allo stato solido, Honda si sta invece concentrando sul rinfoltire la propria gamma. A tal proposito, il marchio prevede il lancio di un altro nuovo veicolo a emissioni zero, il CR-V FCEV alimentato a idrogeno. Si tratta di una vettura che combinerà la funzionalità plug-in insieme alla tecnologia delle celle a combustibile.

Honda prepara i nuovi progetti Acura

Non c’è solo la Honda Civic e il nuovo veicolo a idrogeno nei progetti del marchio giapponese. In arrivo anche importanti novità per quanto riguarda Acura, il marchio premium usato dalla Honda per alcuni modelli di autovetture di classe superiore. L’azienda ha confermato l’introduzione di un nuovo SUV che fungerà da fratello più piccolo del compatto RDX e del medio MDX. Acura non ha condiviso ulteriori dettagli sul modello ancora senza nome, ma è probabile che sarà di dimensioni simili all’HR-V della Honda. Sui nuovi progetti è intervenuto anche Mamadou Diallo, vicepresidente senior delle vendite di American Honda:

“Quest’anno continueremo a trarre vantaggio dai modelli ibridi e dagli autocarri leggeri poiché inizieremo le vendite dei nostri primi modelli BEV ad alto volume. Insieme a un investimento continuo nei nostri prodotti ICE, prevediamo un aumento delle vendite annuali sia per Honda che per Acura nel 2024”.