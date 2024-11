Honda Amaze, presentati i teaser ufficiali di esterni e interni: come sarà la sua terza generazione?

La Honda Amaze è pronta a tornare con uno stile più raffinato nella sua terza generazione. Lo si comprende dai teaser ufficiali rilasciati dalla casa nipponica, anche se in realtà gli schizzi in questione sono soliti mostrano sempre la versione ideale di un veicolo, con proporzioni allungate e caratteristiche esagerate. Nonostante ciò, è possibile affermare senza tema di smentita che il nuovo modello avrà una confezione estetica più attraente rispetto al suo predecessore.

Questa Amaze di nuova generazione promette un importante aggiornamento sia per quanto concerne il design che da un punto di vista meramente tecnologico, traendo spunti di design dalla gamma globale di Honda, inclusa la Civic. Se le prenotazioni probabilmente inizieranno il mese prossimo, si prevede che Amaze verrà comunque lanciata all’inizio del 2025, andando a sfidare molte nuove versioni dei propri concorrenti. Non resta quindi che attendere informazioni più dettagliate, al riguardo, e provare a immaginare cosa ci attende.

Honda Amaze, come saranno gli esterni

Il teaser rilasciato da Honda per la nuova Amaze, offre un’anteprima del profilo anteriore, mostrando un’evoluzione del design tale da inserirsi comunque negli stilemi estetici tipici della Honda Civic venduta nei mercati internazionali.

Il frontale è più affilato, con fari più sottili e più spigolosi rispetto ai precedenti. Sulle varianti più alte, la casa includerà con ogni probabilità fari a LED, ispirati a quelli del modelli più grandi. mentre le luci diurne a LED (DRL) saranno posizionate sopra, fluendo in una griglia esagonale a nido d’ape. La griglia ridisegnata è ora più grande, con una audace barra cromata che va ad estendersi sulla parte superiore, presentando il logo Honda ben posizionato al centro, conferendo all’Amaze un aspetto sofisticato e di alta gamma. Grandi recessi per prese d’aria angolari sul paraurti, possibilmente con inserti oscurati, aggiungono ulteriore aggressività allo stile della berlina.

Anche il design posteriore trae ispirazione da un modello Honda, ovvero dalla City. Lo stile è caratterizzato da fiancate squadrate con una moderna finitura fumé per i fanali posteriori. Un dettaglio che sembra in grado di conferire alla nuova Amaze un profilo posteriore più raffinato e dinamico rispetto al suo predecessore.

Honda Amaze: gli interni e la sicurezza

Per quanto concerne gli interni, ad una prima occhiata l’impressione è quella di una versione in miniatura della Civic. A renderli tali la presenza delle bocchette di ventilazione orizzontali e di un display di infotainment indipendente. Dovrebbe trattarsi di un touchscreen da 10,25 pollici proveniente dal SUV Honda Elevate, come del resto accade per i comandi del clima e il volante.

La sicurezza è ormai da tempo una priorità per Honda e i nuovi allestimenti top di gamma della Amaze sembrano confermare l’assunto. Stando alle indiscrezioni, l’equipaggiamento dovrebbe comprendere sei airbag, ABS con EBD, controllo elettronico della stabilità, assistenza alla partenza in salita e sensori di parcheggio posteriori con telecamera. I supporti per seggiolini per bambini ISOFIX sono a loro volta previsti di serie, in modo da andare a soddisfare le esigenze delle famiglie che danno priorità alla sicurezza.

Nonostante gli importanti aggiornamenti di stile che sono prefigurati dai teaser, le previsioni generali sono per una conferma delle fondamenta su cui si basa Amaze. Occorre ricordare, da questo punto di vista, che la generazione attuale ha fatto il proprio esordio nel corso del 2018, confidando su una piattaforma derivata dalla più grande Honda City, condivisa anche con la Honda Elevate.

Le opzioni di propulsione dovrebbero a loro volta comprendere un motore a benzina a quattro cilindri da 1,2 litri con 89 CV (66 kW / 90 CV), abbinato a un cambio manuale a cinque marce o a un CVT. Non mancano comunque le segnalazioni relative ad una versione CNG, che è del resto già un’opzione nelle offerte della concorrenza. la quale sarà rappresentata dalla nuovissima Suzuki Dzire, dalla Hyundai Aura e dalla Tata Tigor, tutte basate su berline urbane.