Green NCAP, quali sono le auto più sostenibili in Europa

Dal 2019, Green NCAP, un’organizzazione indipendente europea, valuta le automobili in base alla loro sostenibilità ambientale, assegnando punteggi che determinano quanto un modello possa davvero essere considerato “green”. Ogni anno, l’ente pubblica una classifica dei veicoli più ecologici, suddividendoli per categoria.

Per il 2024, la selezione include otto vetture, ognuna rappresentativa di una diversa tipologia di carrozzeria o motorizzazione. I vincitori Green NCAP dell’anno appena concluso sono anche divisi per categoria di veicolo.

Migliore auto per famiglie numerose: Hyundai IONIQ 6 First Edition

Migliore piccola familiare: BYD DOLPHIN

Design Migliore piccolo monovolume: Jeep Avenger Summit (elettrica)

Migliore SUV compatto: Hyundai KONA Electric

Migliore auto completamente elettrica: Opel/Vauxhall Corsa-e

Migliore auto diesel: Peugeot 308 1.5 BlueHDI

Migliore auto a benzina: Volkswagen Taigo 1.0 TSI

Migliore auto ibrida: Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV

In questa classifica si può notare un equilibrio tra marchi asiatici ed europei, con Hyundai che riesce a piazzare due modelli nella lista, così come il Gruppo Stellantis. Da segnalare la BYD Dolphin, unico modello cinese a figurare tra i vincitori, segno dell’espansione dei costruttori asiatici nel mercato europeo.

Come prevedibile, i veicoli elettrici si confermano i leader della sostenibilità, occupando le prime posizioni in molte categorie, tra cui berline familiari, piccoli SUV e monovolume. Tra questi, spicca la Jeep Avenger, che si distingue come una delle migliori scelte nella categoria dei piccoli monovolume. Un altro modello che ha brillato nei test è la Opel Corsa-e, che si è guadagnata il titolo di auto elettrica più sostenibile tra quelle testate nel 2024 da Green NCAP.

Nonostante la crescente presenza delle auto elettriche, le motorizzazioni tradizionali continuano a mantenere una certa rilevanza. Sebbene i loro punteggi di sostenibilità non siano paragonabili a quelli dei veicoli a batteria, alcuni modelli hanno comunque dimostrato di poter offrire un buon compromesso tra efficienza e impatto ambientale ridotto.

Nella categoria diesel, la Peugeot 308 1.5 BlueHDI si è distinta come la migliore della sua classe, confermando la qualità del marchio francese in questo segmento, anche se le auto diesel stanno progressivamente perdendo terreno. Per quanto riguarda le vetture a benzina, la Volkswagen Taigo 1.0 TSI ha conquistato il primo posto, dimostrando che il motore a combustione interna può ancora essere ottimizzato per ridurre consumi ed emissioni. Infine, nella categoria ibride, la Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV è stata riconosciuta come la vettura più efficiente e sostenibile della sua tipologia.

La classifica 2024 di Green NCAP, in definitiva, evidenzia ancora una volta la supremazia dei veicoli elettrici, che dominano quasi tutte le categorie testate. Tuttavia, i motori benzina, diesel e ibridi continuano a essere parte dell’industria automobilistica e riescono ancora a garantire buoni livelli di efficienza. Il mercato dell’auto è in piena trasformazione, con le case automobilistiche che stanno rispondendo al meglio che possono con soluzioni sempre più avanzate per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a prestazioni e praticità.