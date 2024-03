Volkswagen ID.1: il CEO svela il prezzo e la data d’uscita

Volkswagen prevede di lanciare l’ID.1 entro il 2027 con un prezzo iniziale stimato intorno ai 20.000 euro, secondo quanto riferito da Thomas Schäfer, CEO dell’azienda tedesca, durante la presentazione dei risultati finanziari. Il nome ID.1 dovrebbe essere temporaneo e per il modello potrebbe essere utilizzato un altro nome, ma è evidente che l’obiettivo di Volkswagen è quello di rendere accessibile la mobilità elettrica.

Volkswagen ID.1: la piccola elettrica costerà circa 20.000 euro e arriverà entro il 2027

Diversi team stanno ultimando lo sviluppo del modello e, in linea generale, l’azienda ha già una visione chiara di come deve essere il veicolo finale. Mancano alcuni dettagli, come appunto il nome, ma Schäfer ha rivelato che la fase di progettazione è ben avviata. Tra le questioni ancora da definire vi sono il programma di produzione e la scelta dello stabilimento per l’assemblaggio del veicolo. Schäfer ha inoltre espresso apertura verso collaborazioni tecniche con altre case automobilistiche per lo sviluppo del modello.

La possibilità di una collaborazione, ad esempio con Renault per lo sviluppo di veicoli elettrici di piccole dimensioni, è un aspetto interessante che sottolinea la complessità di realizzare un veicolo elettrico a un costo contenuto, particolarmente a causa dell’alto prezzo delle batterie. L’ID.1 sarà un veicolo importante per la strategia di elettrificazione di Volkswagen. Prima del suo debutto, il marchio introdurrà l’ID.2 tra il 2025 e il 2026, con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. Questo modello, preannunciato dal concept ID.2all, sarà seguito da una versione crossover.

Altri brand del Gruppo Volkswagen, come Skoda e Cupra, stanno lavorando a veicoli elettrici che dovrebbero essere lanciati nel medesimo intervallo temporale, come la Skoda Epiq, SUV elettrico annunciato da poco e che arriverà sul mercato nel 2025.