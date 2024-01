Volkswagen Golf, attesa agli sgoccioli: quando sarà svelato il restyling

O sopravvivi o muori. Al cambiamento si può resistere fino a un certo punto, dopodiché tocca evolvere, onde evitare di venire spazzati via dalla faccia della Terra. Ecco, magari siamo stati un po’ troppo catastrofici, ma, fatte le debite proporzioni, è quanto sta affrontando Volkswagen con la Golf. Giunta all’ottava generazione, la prossima sarà completamente elettrica, in conformità alle direttive della Commissione Europea. Benché il bando dei motori a combustione interna scatterà soltanto nel 2035, gli attori della filiera cercano di prepararsi in anticipo.

Ma prima di dire definitivamente addio alla combustione interna, il capitolo otto avrà un aggiornamento di metà carriera, endotermico. Tra le novità di principale richiamo dell’azienda di Wolfsburg per il 2024, la vettura sarà svelata già entro la fine di questo mese e adesso c’è una data. Il 24 gennaio (segnatevi bene questa data) si terrà la presentazione ufficiale, quando verrà data risposta a tutte le domande (o quasi) del futuro ingresso in listino.

Volkswagen Golf: il restyling sarà svelato a breve

Soffermarsi sulla storia di un modello diventa quasi superfluo, se il modello in questione fa di nome Volkswagen Golf. In suo favore parla la lunga permanenza nei concessionari: la next gen permetterà di festeggiare mezzo secolo di vita, in pompa magna. Lanciata nel lontano 1976, gli uomini VW ci videro lungo, giacché la compatta tedesca è stata campione di vendite sulla scena globale.

Per quanto riguarda il restyling della Volkswagen Golf, il centro stile e i tecnici eviteranno di conferire idee troppo radicali, messe da parte in ottica futura. D’altro canto, il veicolo sarà riconoscibile sotto il profilo estetico. Sarà rivista la firma luminosa del frontale con striscia LED a percorrere l’intero muso, spezzata dal logo VW illuminato al centro. La scelta consentirà di dare un’uniformità di fondo alle recenti uscite della compagnia, oltre a sottolineare l’approccio moderno e aggressivo. Il “lato B” sarà a sua volta rinnovato, forte di un design più affilato e sportivo.

Negli interni troverà posto un display centrale, il “centro nevralgico” da cui gestire le varie funzioni dell’infotainment, nello stile attribuito alla nuova Passat. Oltre a crescere in dimensioni, lo schermo migliorerà in intuitività, e offrirà maggiore connettività. Il volante integrerà dei pulsanti fisici, come appurato dalla Golf GTI svelata al CES di Las Vegas 2024. I motori comprenderanno unità plug-in hybrid, forti di una potenza e un’autonomia in modalità elettrica superiori. Non mancheranno poi i propulsori benzina e i sistemi mild hybrid, mentre ogni scenario rimane aperto per quanto riguarda il diesel da 2.0 litri.