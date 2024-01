Volkswagen GTI elettrica, dubbi sul nome, cos’altro sappiamo?

Non stanno mancando gli sforzi da parte di Volkswagen per elettrificare la sua gamma. La GTI elettrica è stata presentata in anteprima a settembre e si propone come una elegante cinque porte ricca di caratteristiche futuristiche e innovative. Ma cosa sappiamo di certo al momento? Facciamo il punto della situazione.

Cosa sappiamo?

Da parte di Volkswagen non ci sono dettagli riguardanti il propulsore, e anche il concept presentato all’ultimo CES di Las Vegas non ha sciolto i dubbi a riguardo. Sappiamo però che la casa tedesca ha improntato il concept su quello della ID.2all, altro concetto riguardante un veicolo elettrico in uscita per il 2025. Tale auto utilizza un unico motore elettrico che alimenta le ruote anteriori con bloccaggio elettronico del differenziale. Il propulsore della GTI elettrica disporrà della piattaforma MEB Entry di VW progettata per veicoli a trazione anteriore. La Golf di nona generazione, esclusivamente elettrica, arriverà nel 2028 e utilizzerà invece la piattaforma SSP dell’azienda.

Dubbi anche sul nome. Al già citato CES di Las Vegas la Golf GTI si era fatta notare per una mezza gaffe, ma siamo sicuri che si chiami davvero così? In realtà, Volkswagen non ha dato alcuna indicazione precisa su questo veicolo elettrico ad alte prestazioni. Quando VW confermò che avrebbe lanciato la GTI elettrica nel 2026, lo schizzo del concept includeva un disegno della Golf originale, ed è per questo motivo che subito dopo l’auto ha iniziato a farsi strada con il nome di Golf. Possiamo dire che effettivamente questo rimane il nome più probabile, ma nessuna certezza possiamo dare in merito. Ricordiamo inoltre che l’azienda ha registrato un nuovo logo GTI che sostituisce la “I” con un fulmine.

Volkswagen GTI elettrica, le altre indiscrezioni

L’eleganza sembra essere il tratto distintivo di questa berlina a cinque porte. Il concept presentato a settembre ha mostrato un’auto dal frontale affilato e dalla parte posteriore di gran classe. Gli effetti suolo, l’apertura inferiore del paraurti e il diffusore posteriore aggressivo le conferivano un aspetto atletico. Insomma, un mix perfetto di eleganza e atletismo per un’auto dinamica che sicuramente sta facendo fare l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati. Il capo del design della VW ha condiviso uno schizzo del modello quando ha annunciato che l’auto sarebbe arrivata nel 2026, con un aspetto identico al concept. Si tratta del già citato schizzo in cui essenzialmente l’estetica veniva fortemente ispirata alla vecchia Golf.

Per quanto riguarda i disegni concettuali dell’abitacolo, anche in questo caso ci troviamo di fronte a interni ricchi di eleganza e fascino. Dalle foto concept abbiamo visto un volante schiacciato posto davanti a un display strumenti sottile e orientato al paesaggio. Al centro del cruscotto c’era un display più grande per il sistema di infotainment. Il concept prevedeva anche una console centrale fluttuante, pulsanti di riproduzione e pausa dall’aspetto divertente sui pedali, un unico quadrante rotante sulla console centrale e una fila di pulsanti sul cruscotto. Da segnalare anche la presenza della realtà aumentata sul parabrezza. L’arrivo in Europa per questo nuovo modello? Volkswagen ha fissato la data per il 2026, ma non ci sono indiscrezioni più precise a riguardo.