Rossa LM GT, dalla Russia arriva il nuovo concept per la supercar da corsa

Che l’industria automobilistica russa sia in affanno a causa delle sanzioni inflitte dall’UE, non è certo un mistero. C’è però chi continua imperterrito nella sua produzione e lo fa con l’uscita di una supercar che non lascerà indifferenti gli appassionati. Stiamo parlando della Rossa LM GT, concept proposto dalla nuova causa automobilistica russa. Il modello da corsa sarà disponibile già nel 2024.

Il concept della supercar

La casa automobilistica Rossa è di recente uscita, ma sembra già pronta a ritagliarsi una fetta di mercato proponendo un modello di sicuro fascino. La Rossa ML GT è una concept car che offre un assaggio di quello che invece sarà il piatto forte, ossia l’uscita di due modelli già in lavorazione. Stiamo parlando della GT2 e della GT3. Quest’ultima avrà poi un modello analogo per la strada. Il rilascio del modello da corsa iniziale è previsto per il 2024, mentre la versione per strada non dovrebbe essere pronta prima del 2026. Gli appassionati saranno felici di sapere che alla guida della società russa non c’è un normale imprenditore, ma un vero e proprio pilota, stiamo parlando di Roman Rusinovworld. Insomma, uno che di macchine sa il fatto suo.

Rusinovworld vanta infatti numerose partecipazioni alle 24 Ore di Le Mans, oltre a numerosi successi in altre gare di resistenza al volante. Con le macchine in arrivo, l’obiettivo della casa è quello di fornire modelli che siano in linea con i regolamenti anche dei campionati europei, oltre a quelli in patria. Il già citato proprietario della società ha un suo modello al quale ispirarsi per GT2 e GT3, stiamo parlando della Maserati MC12. E possiamo dire che l’ispirazione fa senza dubbio ben sperare.

Rossa LM GT, caratteristiche

Per scolpire la carrozzeria della nuova vettura, Rossa si è servita del lavoro di ex dipendenti del marchio Marussia, il quale ormai ha chiuso i battenti. La vettura vanta già una buona aerodinamicità, grazie alle grandi prese d’aria, ma soprattutto uno stile aggressivo nei dettagli. Si prevede che la versione finale sarà più grande in termini di lunghezza, larghezza e altezza rispetto al concept, e senza dubbio non mancheranno vari accorgimenti per migliorarne soprattutto i requisiti relativi alle norme europee. L’abitacolo a due posti presenta un volante da corsa con display integrato. Al centro è presente il touchscreen e una serie di pulsanti a tema Motorsport. Alcuni parti sono fatte di fibra al carbonio, ma sono ricoperti da un elegante rivestimento di cuoio.

Per quanto riguarda il motore, abbiamo un V10 aspirato da 5,2 litri. Si tratta di un motore a combustione interna (MCI), o anche più comunemente noto come motore a scoppio. La vettura è costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio, mentre per quanto riguarda il propulsore, secondo indiscrezioni dovrebbe essere molto simile a quello utilizzato dall’Audi R8 e dalla Lamborghini Huracan di prossima uscita. Come detto, a tal proposito si tratta di indiscrezioni, in quanto Rossa non ha svelato altri dettagli in merito a questa prorompente automobile da corsa. In conclusione, ecco alcuni rumors relativi anche ai prezzi. La Rossa LM GT2 dovrebbe uscire nel 2024 al prezzo di circa 500 mila euro, mentre per la GT3, prevista nel 2026 insieme al modello omologato per la strada, si presumono prezzi ancora più alti.