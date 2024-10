Foxtron Model D, l’auto costruita dall’azienda che fa gli iPhone

Il colosso dell’informatica Foxconn, che si occupa anche di produrre, tra gli altri, gli iPhone ha un brand dedicato alle auto, Foxtron. In questi anni Foxtron ha realizzati due modelli, la Model B e la Model C e ora ha presentato la Model D. Si tratta di una monovolume che può vantare, tra le altre cose, il design realizzato da Pininfarina. Scopo di Foxtron con la Model D è quello di offrire ai costruttori di auto una piattaforma da acquistare (e modificare) così da realizzare modelli riducendo i costi di progettazione e quelli per la produzione.

Com’è fatta la Foxtron Model D

La Foxtron Model D si presenta con una carrozzeria che esprime anche nelle sue linee nette il lusso che caratterizza l’intera monovolume. Frontalmente ci sono i fari generosi tipici del marchio Foxtron così come sul posteriore dove i fanali risultano particolarmente grandi. Interessanti le dimensioni: la Foxtron Model D, infatti, è lunga 5195 mm, larga 1995 mm, alta 1785 mm e con un passo di 3200 mm. Aver ottenuto un passo superiore ai 3 metri ha consentito a Foxtron di rendere l’abitacolo della Model D molto lussuoso.

Ed è proprio negli interni che la Foxtron Model D dà il meglio di sé. L’abitacolo prevede i sedili e i pannelli degli sportelli sviluppati in stile aeronautico. Internamente assomiglia quasi a un jet di lusso con le poltrone comode e con i rivestimenti in pelle chiara che esprimono comodità anche per i viaggi più lunghi. La Foxtron Model D è una monovolume che può ospitare fino a 7 passeggeri con due sedili (uno sulla prima fila e uno sulla seconda) come una poltrona, mentre la terza fila prevede una panca da tre posti che può essere abbattuta per aumentare la capienza del bagagliaio.

In termini di comfort i sedili della seconda fila possono essere gestiti singolarmente e reclinati tramite un apposito display posto al lato. Quando li si reclina è possibile ricorrere anche al poggia gambe estraibile. Stando sempre seduti è possibile accedere al sistema infotainment grazie alla presenza di due display collocati dietro agli schienali dei sedili anteriori. Non si tratta di schermi fissi ma di tablet che possono essere estratti e utilizzati anche fuori dalla Foxtron Model D.

Dal punto di vista tecnico le prime informazioni rivelano che la Foxtron Model D utilizzerà una piattaforma con un’architettura da 800 volt. Nella versione con due motori la monovolume otterrà 650 CV di potenza con una batteria da 110 kWh che assicura un’autonomia di 660 km. Molto interessante la tecnologia delle ruote posteriori sterzanti che consente di muovere agevolmente la Foxtron Model D anche nei percorsi urbani.