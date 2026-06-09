Ford Fiesta pronta al ritorno nel 2028: spunta l’ipotesi ST

La Ford Fiesta potrebbe tornare sul mercato europeo nel 2028 in una veste completamente rinnovata e questa volta a zero emissioni. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa britannica, il marchio dell’Ovale Blu starebbe lavorando al rilancio di uno dei nomi più amati del segmento B, affiancandolo a possibili declinazioni sportive ispirate alle sigle ST e, almeno sulla carta, anche RS.

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Ford Fiesta: ritorno previsto nel 2028 in versione elettrica con possibili varianti ST e RS

L’operazione rientrerebbe nella nuova strategia europea di Ford, concentrata su vetture compatte, accessibili ed elettriche, dopo l’uscita di scena di diversi modelli storici. La futura Fiesta sarebbe un progetto completamente ripensato per l’elettrico, pensato per riportare il marchio in una fascia di mercato dove per anni è stato particolarmente forte.

La base tecnica sarebbe l’architettura RG EV Small, sviluppata attraverso una collaborazione strategica con il gruppo Renault e già destinata a vetture come Renault 5 E-Tech, Alpine A290 e la futura Nissan Micra. La piattaforma dovrebbe adottare una sospensione posteriore multilink, soluzione più raffinata rispetto al ponte torcente della precedente generazione, con benefici attesi in termini di precisione di guida, comfort e comportamento dinamico.

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La precedente Fiesta ST era una delle piccole sportive più apprezzate d’Europa, con il tre cilindri 1.5 EcoBoost da 200 CV e 320 Nm di coppia, capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi e di toccare i 230 km/h. La futura ST elettrica dovrà confrontarsi con questa eredità, mantenendo lo spirito da hot hatch compatta che ha reso celebre la sigla.

La nuova architettura potrebbe inoltre aprire scenari inediti, dato che sarebbe compatibile con un secondo motore elettrico. Una soluzione che permetterebbe di aumentare la potenza e introdurre la trazione integrale, novità assoluta per la Fiesta, posizionandola accanto a sportive compatte come Toyota GR Yaris, Audi A1 quattro o alcune varianti MINI ALL4.

Christian Weingartner, responsabile prodotto di Ford Europa, ha spiegato ad Auto Express che “non sono state ancora prese decisioni definitive sui nomi”, ribadendo però la volontà del marchio di proporre vetture realmente capaci di tradurre su strada lo spirito delle competizioni. La stampa britannica cita anche la possibilità di una nuova Puma ST elettrica, ipotesi che potrebbe alimentare le speranze di chi vorrebbe rivedere un giorno anche Focus ST e RS, modello andato in pensione nel novembre 2025 dopo 27 anni di carriera.

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Resta da capire quanto della vecchia Fiesta potrà sopravvivere in un’auto elettrica. Il nome da solo non sarà sufficiente, perché la nuova generazione dovrà risultare leggera, divertente e riconoscibile per intercettare davvero il pubblico che ha amato l’originale.