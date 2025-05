Ford Mustang, la “Dark Horse Boss” sarà il nuovo mostro da pista nel 2026

La Ford sembra intenzionata a riportare in auge una delle denominazioni più iconiche della sua storia: il nome “Boss”. Secondo quanto riportato da Ford Authority, infatti, già a gennaio l’Ovale Blu ha registrato il marchio “Boss” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense (USPTO), seguito da un secondo deposito, Dark Horse Boss, presso l’EUIPO, l’organismo europeo per la proprietà intellettuale.

Questi indizi sembrano confermare l’intenzione della Casa di Dearborn di introdurre una nuova declinazione della Mustang, dal carattere decisamente sportivo. A rafforzare questa ipotesi, in questi giorni è stato immortalato su strada un prototipo camuffato, verosimilmente della futura Ford Mustang Dark Horse Boss 2026, durante una fase di test nei dintorni del quartier generale Ford in Michigan.

A differenza dei muletti GT500 osservati di recente, dotati di prese d’aria maggiorate, cerchi dell’S550, roll-bar e adesivi “test car”, questa vettura appare esternamente molto simile a una Ford Mustang Dark Horse standard. Tuttavia, spiccano delle doppie prese d’aria anteriori, dettaglio assente sulle attuali versioni GT e Dark Horse, ma già visto sulla precedente Mach 1.

A proposito della Mach 1, uno dei prototipi montava gli stessi cerchi presenti sull’Handling Package di quel modello, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 dalle misure generose. In un secondo avvistamento, la stessa vettura era invece equipaggiata con cerchi differenti e coperture Pilot Sport 4S, confermando che Ford sta ancora valutando le configurazioni definitive.

Se davvero tornerà anche una nuova GT500, non è improbabile che la futura Ford Mustang Dark Horse Boss possa collocarsi come alternativa più estrema della attuale Dark Horse e possibile erede spirituale della Mach 1. Una configurazione che potrebbe combinare un assetto ottimizzato per la pista, impianti di raffreddamento avanzati e ulteriori upgrade meccanici.

Per quanto riguarda il motore, le ipotesi parlano di due possibili strade. Un “normale” V8 Coyote 5.0 potenziato oppure il celebre V8 5.2 sovralimentato visto sulla precedente GT500 e sul F-150 Raptor R. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire cosa bolle nel cofano della nuova regina dell’asfalto targata Ford.