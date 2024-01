Ford Fiesta: rivelato il vero motivo del suo ritiro

Il 1° luglio 2023, Ford ha annunciato la fine della produzione della Fiesta in Europa. La notizia ha colto di sorpresa molti, poiché il modello è uno dei best seller della Casa di Dearborn nel Vecchio Continente, con oltre 4,5 milioni di immatricolazioni in quasi mezzo secolo. Inizialmente, si è ipotizzato che la decisione dipendesse dall’aumento di popolarità della Puma, un crossover parecchio apprezzato fin dal suo lancio nel 2019. Tuttavia, in una recente intervista, Martin Sanders, il capo della divisione europea, ha illustrato una differente realtà. Il motivo dietro la clamorosa svolta va ricercato altrove. L’alto funzionario del marchio ha imputato l’interruzione a questioni logistiche, non commerciali.

La Ford Fiesta è stata prodotta esclusivamente presso lo stabilimento di Colonia, in Germania. L’avvento del nuovo Explorer elettrico, destinato a vedere la luce nello stesso impianto, ha imposto a Ford di scegliere tra i due modelli. Qualora l’Explorer avesse visto prima la luce – ha aggiunto Sanders – allora la Fiesta sarebbe potuta rimanere più a lungo in commercio. Ma la presa di posizione è avvenuta troppo in ritardo e, così, il Costruttore a stelle e strisce ha fatto calare il sipario sul fortunato veicolo.

Ford Fiesta: perché l’Ovale Blu ne ha sospeso la produzione

Il provvedimento adottato da Ford costituisce un chiaro segnale della direzione presa dall’azienda in Europa. Ha iniziato sempre più a puntare sui SUV e sui veicoli elettrici. La Puma è un esempio tangibile del programma messo in atto, e l’Explorer conferma le prime impressioni. La scomparsa della Ford Fiesta lascia un vuoto nel mercato dei veicoli europei. Tuttavia, è già in via di fabbricazione la Puma a zero emissioni, che sarà lanciata nel 2025. Costituirà l’opzione di più piccole dimensioni a batteria.

Attraverso la svolta, la società dimostra che la produzione di BEV è un fattore cruciale nella pianificazione logistica. La crescita di BEV sta imponendo di rivedere le strategie. In aggiunta, attesta la crescente popolarità dei crossover nei confini europei. Infatti, la Puma costituisce giusto uno dei numerosi esponenti del genere in grado di riscuotere enormi consensi negli ultimi anni. Infine, la scelta attesta la volontà delle parti di cambiare modus operandi. Anziché insistere sulle proposte compatte, meno redditizie sul piano economico, i piani alti hanno stabilito di virare verso i mezzi a ruote alte e le BEV.

Non c’è che dire: l’addio alla Fiesta sancisce la fine di un’era per Ford nel nostro continente. Rimasta tra le best seller lungo 49 anni, la sua scomparsa è il frutto della diversa filosofia applicata dai dirigenti, votati alla riflessione su un mezzo capace di scrivere la storia. Con buona pace di chi ne ha esaltato le caratteristiche, preferendola tra i vari esemplari in commercio. Nel frattempo, Ford è chiamata a dare una svolta sulle elettriche, finora fonte di ingenti perdite, anche se il CEO, Jim Farley, è convinto che l’elettrificazione della gamma rappresenti un passo imprescindibile.