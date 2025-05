Ford Fiesta, il ritorno: possibile rinascita elettrica grazie a Volkswagen

Sono ormai trascorsi quasi due anni dalla fine della produzione della leggendaria Ford Fiesta, una delle city car più iconiche del marchio statunitense. Dopo quasi mezzo secolo di presenza sulle strade europee, la compatta dell’Ovale Blu ha lasciato un vuoto profondo, mai davvero colmato da un sostituto diretto.

Il 2024 si è chiuso con un segno negativo per Ford, ovvero ben 55.000 immatricolazioni in meno rispetto all’anno precedente, una flessione attribuita proprio all’assenza della Fiesta, che si somma al ritiro di altri modelli di grande successo come la Ka e la Mondeo. Anche la Focus è ormai vicina al capolinea, ma qualcosa all’orizzonte inizia a muoversi.

Secondo indiscrezioni raccolte da Auto Express, la Fiesta potrebbe risorgere in versione completamente elettrica, sfruttando la partnership strategica tra Ford e Volkswagen. Le due aziende stanno già collaborando su diversi progetti a zero emissioni, come le nuove Explorer EV e Capri elettrica, entrambe basate sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Proprio quest’ultima potrebbe essere la chiave per un futuro revival della Fiesta, che potrebbe condividere la base tecnica MEB Entry con le imminenti Volkswagen ID.1 e ID.2, le compatte elettriche di Wolfsburg.

L’eventuale nuova Fiesta offrirebbe quindi fino a 450 km di autonomia, sistemi di ricarica rapida e tecnologie di bordo all’avanguardia. Nonostante Ford abbia più volte sottolineato le difficoltà nel rendere economicamente sostenibili le city car, è consapevole che il mercato europeo si sta orientando verso elettriche di segmento A e B. City car e piccoli SUV elettrici rappresentano oggi una fascia in rapida espansione, impossibile da ignorare.

Tutti i dettagli verranno svelati con maggiore chiarezza nel corso dell’estate. Il prossimo agosto, infatti, Ford ha annunciato un importante aggiornamento sul proprio piano di elettrificazione, con focus su tecnologie emergenti e sostenibilità economica. Si parlerà della amatissima Fiesta? È quello che, in fondo, speriamo tutti.