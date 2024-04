Tesla Cybertruck con cerchi da 30 pollici, il web: “Sembra una grattugia per formaggio”

Sin dal 2019, con la presentazione del concept, non si fa altro che parlare del Cybertruck di Tesla. La maggior parte delle volte in modo negativo, a causa della sua insolita carrozzeria squadrata e spigolosa e in acciaio inossidabile. Ora, pochi mesi dopo il debutto ufficiale sul mercato, se ne parla ancor di più. Dagli incidenti dove le altre povere auto “normali” ne escono distrutte, i prezzi schizzati alle stelle a causa della produzione non ancora partita a pieno regime o alla possibilità di personalizzazione molto elevata del pickup elettrico, come la nuova colorazione Rosso Ferrari. Questa volta il web ha ancora qualcosa da dire a riguardo e si scatena dopo le foto di una personalizzazione molto particolare ai cerchi.

Tesla Cybertruck monta dei particolari cerchi da 30 pollici: siamo sicuri che ci stiano bene?

Parlando proprio di personalizzazione, la Forgiato Designs, con sede a Los Angeles, ha voluto dare un tocco differente ai cerchi del Cybertruck, molto criticati da alcuni già nella versione di serie. Forgiato Designs ha montato al pickup elettrico dei cerchi molto particolari da 30 pollici per un cliente. Il risultato non è stato molto apprezzato sul web, con tante persone che hanno fatto notare la somiglianza ad una grattugia per formaggio. Altri invece sono rimasti colpiti proprio perché si tratta di qualcosa di insolito e originale.

Molti utenti credono che su un pickup di questo tipo, cerchi così grandi sono d’obbligo. Ma il motivo per cui Tesla ha puntato su cerchi più piccoli (precisamente da 20 pollici) è molto semplice: l’autonomia. Questo pensiero è possibile farlo con veicoli “normali”, ma con quelli a batteria più il cerchio è grande e pesante, più l’autonomia del veicolo scende.

Al momento la versione disponibile sul mercato ha un’autonomia di 547 km, ma con questi cerchi scenderà a dismisura. Ricordiamo che la versione entry level del pickup elettrico non è ancora disponibile sul mercato e arriverà soltanto nel 2025 e, com’è logico che sia, monta una batteria di capacità minore. Voi invece cosa ne pensate di questi cerchi?