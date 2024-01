Fisker Kayak: il pick-up elettrico che punta a stregare l’Europa

Fisker ha annunciato che il suo nuovo pick-up elettrico, precedentemente noto come Alaska, sarà ribattezzato Kayak per il mercato europeo. Sbarcherà nel Vecchio Continente a partire dal 2025, dopo l’arrivo del suo fratello SUV Ocean lo scorso anno. I portavoce del brand americano hanno annunciato il cambio di programma, affinché gli acquirenti ne siano più attratti. Rivelato lo scorso anno al Product Vision Day dell’azienda, insieme ad altre due concept car, il Fisker Kayak sarà disponibile dal 2025, con la Ronin GT e la Pear hatchback. I prezzi e i volumi di esportazione devono tuttora essere confermati, tuttavia la compagnia ha precedentemente rivelato che in terra statunitense il listino sarà dai 45.400 euro in su, equivalenti a 41.060 euro al cambio attuale.

I guidatori avranno la facoltà di scegliere tra due diverse opzioni di batteria: 75 kWh e 113 kWh. Secondo il produttore, offrirà un’autonomia di 370 km con l’accumulatore standard e circa 550 km con quella Hyper Range. Inoltre, restano da conoscere le specifiche di potenza e prestazioni. In una precedente circostanza, Fisker ha annunciato che la Kayak sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in tempi compresi tra 3,9 secondi e 7,2 secondi, a seconda del powertrain selezionato. Probabilmente manterrà lo stesso “cuore pulsante” del fratello SUV, capace di erogare 280 CV nei modelli di base e fino a circa 572 CV e 738 Nm nella configurazione più estrema.

Fisker Kayak: l’ex Alaska cambia nome per stregare il mercato europeo

Il Fisker Kayak nasce sull’architettura FT31 realizzata internamente, un’estensione della struttura adottata dall’Ocean. Misura 5,3 metri di lunghezza ed è progettata allo scopo di essere il pick-up più leggero e sostenibile sul mercato. Nei punti vendita sarà ordinabile con un set di ruote da 20 o 22 pollici, e il cassone avrà una lunghezza di 1,37 metri. In alternativa, saranno disponibili (su richiesta) unità da 2,28 m e 2,80 m. Inoltre, sarà contemplata la cosiddetta divisione Houdini, preposta a collegare il cassone del pick-up e la cabina posteriore.

A livello di interni, sul cruscotto le finiture saranno in legno, trattate per sembrare tessuto. I sedili del “lato B” includono un portacappelli da cowboy e la modalità di abbassamento del finestrino California, alla pari dell’Ocean. Inoltre, i funzionari della società hanno sottolineato che avrà il portabicchieri più grande al mondo, in aggiunta a vani portaoggetti per guanti da lavoro, torce elettriche e penne, con un supporto per tablet e un grande bracciolo centrale.

Al momento dell’approdo, lailFisker Kayak avrà pochi rivali. Tra i nomi di principale rilievo spiccano Ford F-150 Lightning, Rivian R1T e Tesla Cybertruck. Sulla falsariga della Ocean, anche lei conta di sbaragliare la concorrenza. In occasione del Product Vision Day, Henrick Fisker ha spiegato, a nome del team presieduto, di aver voluto realizzare un pick-up efficiente, pratico e ottimo nella guida: il grip e il divertimento saranno ai massimi livelli. In definitiva, hanno pensato di fare qualcosa di unico nel proprio genere.