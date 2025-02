Fireman Access di Renault, come funziona la rivoluzione antincendio per le auto elettriche

Renault compie un passo storico nel settore della sicurezza automobilistica con il suo innovativo sistema Fireman Access. Il dispositivo è pensato per agevolare lo spegnimento degli incendi nelle auto elettriche ed è ora disponibile gratuitamente per tutti i produttori. Questo significa che qualsiasi azienda del settore può adottarlo senza costi di licenza. Un effetto diretto per una maggiore sicurezza su scala globale.

Uno dei pregiudizi più diffusi sulle auto elettriche è che siano più inclini a incendi rispetto ai veicoli a combustione. In realtà, sebbene gli incendi siano meno frequenti, risulta molto più complesso spegnerli. Il motivo principale è la cosiddetta “fuga termica”, un fenomeno in cui le celle della batteria, una volta raggiunta una certa temperatura, alimentano la combustione autonomamente, senza bisogno di ossigeno o altri fattori esterni.

In certe circostanze, le auto possono bruciare per ore, richiedendo tra i 135.000 e i 170.000 litri d’acqua per essere spente, circa 100 volte il quantitativo necessario per un veicolo a benzina o diesel. Inoltre, gli incendi possono riaccendersi anche dopo essere stati apparentemente domati, rilasciando gas tossici. Per questi motivi, in alcuni casi, i vigili del fuoco lasciano semplicemente che il veicolo bruci fino all’esaurimento del combustibile.

Come funziona Fireman Access? Il sistema si presenta sotto forma di un adesivo posizionato sopra un’apertura strategica nella batteria. In caso di incendio, la pressione dell’acqua di una manichetta antincendio fa staccare l’adesivo, consentendo all’acqua di diffondersi rapidamente all’interno del pacco batteria e fermare la fuga termica in pochi minuti.

Secondo Renault, questo è “l’unico metodo veloce ed efficace” per bloccare il fenomeno. I test hanno dimostrato risultati eccezionali: grazie a Fireman Access, l’incendio può essere domato in pochi minuti, riducendo il consumo d’acqua di ben dieci volte rispetto ai metodi tradizionali.

Renault ha depositato sette brevetti per questa tecnologia, che oggi è montata su tutti i modelli elettrici e ibridi plug-in di Renault, Dacia, Alpine e Mobilize venduti in tutto il mondo. Con una decisione in qualche modo rivoluzionaria, l’azienda ha deciso di rendere il Fireman Access accessibile gratuitamente a tutte le case automobilistiche. Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha commentato: “Sono orgoglioso di rendere questa innovazione disponibile per tutti, perché quando si parla di sicurezza, non devono esistere barriere”.