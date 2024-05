Cupra Leon 2024, un restyling tra potenza e sportività

Arriverà a luglio nelle concessionarie la nuova Cupra Leon con il restyling che interesserà specialmente gli allestimenti Compact e Sportstourer per una versione dal design e dalle prestazioni ancora più aggressive. Dopo il restyling della Cupra Formentor è tempo di scoprire come cambia la Leon che prevede novità sia sul fronte del design che delle caratteristiche tecniche.

Il restyling della Cupra Leon 2024

Dal punto di vista del design la nuova Cupra Leon 2024 prevede novità soprattutto sul frontale dell’auto. Qui è stata infatti prevista una griglia e una presa d’aria nuova che sottolineano l’aspetto aggressivo della Cupra. Cambiano anche i fari anteriori ora matrix LED che integrano elementi triangolari che richiamano il design della Cupra Tavascan. Molto varia la scelta dei cerchi in lega che ora sono disponibili sia da 18” che da 19” ma soprattutto in 8 differenti opzioni di design.

Sul posteriore la nuova Cupra Leon 2024 prevede una barra LED centrale che illumina i gruppi ottici e il logo Cupra mantenendo l’iconico motivo triangolare. Per la carrozzeria sono disponibili 9 nuove colorazioni: Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Glacial White, Graphene Grey, Magnetic Tech, Magnetic Tech Matt, Midnight Black e Taiga Grey.

Gli interni

Il restyling della Cupra Leon 2024 ha coinvolto anche gli interni anche se in maniera minore rispetto all’estetica dell’auto. La principale novità è la presenza di un nuovo display da 12.9” per l’infotainment che domina il cruscotto. Sotto di esso è presente uno slider retroilluminato con i comandi per il volume della radio e quelli per l’impianto di climatizzazione. Inoltre sono stati introdotti i sedili CUPBucket e gli inserti neri sulla console centrale e sul volante. Restano come nel precedente modello l’utilizzo di rivestimenti di qualità e materiali sostenibili. L’impianto audio della nuova Cupra Leon 2024 è firmato da Sennheiser prevedendo 12 altoparlanti per una potenza complessiva di 425 W.

Le motorizzazioni

Molto ampia e variegata anche la scelta delle motorizzazioni potendo contare su ben otto versioni differenti. Tra quelle più interessanti introdotte con il restyling 2024 troviamo la Cupra Leon con un motore 2.0 TSI da 333 CV che è abbinato all’impianto frenante Akebono (disponibile come optional) e al sistema Torque Splitter che assicurano prestazioni di livello.

Per la nuova Cupra Leon 2024 sono disponibili anche versioni più ecologiche come il 2.0 TDI da 150 CV, il motore 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV e due versioni plug-in con motore 1.5 TSI con una potenza di 272 CV o 204 CV. Le versioni ibride possono contare sun una batteria da 19.7 kWh che assicura più di 100 km di autonomia.