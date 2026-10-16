Corolla elettrica, ibrida e plug-in insieme: Toyota giocherà su tre importanti fronti

Toyota ha scelto di non scegliere. Con la Corolla, l’auto più venduta al mondo, ha deciso di farlo in grande e pensarla elettrica, ibrida e ibrida plug-in sulla stessa piattaforma.

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A Bruxelles, nella sede europea del marchio, Hiroki Nakajima, responsabile dello sviluppo, ha raccontato ai giornalisti i primi dettagli di un’architettura pensata per ospitare tre propulsioni diverse. Dalla berlina al SUV fino al minivan, la base tecnica sarebbe la stessa. Addio a piattaforme separate, addio a una parte dei costi miliardari che ogni nuovo pianale si porta dietro.

Nessuno sa quale tecnologia dominerà tra cinque o dieci anni, in certi mercati l’elettrico fatica a decollare, in altri l’ibrido pesa ancora parecchio sugli ordini. Puntare tutto su una carta sola, per un costruttore globale, è un azzardo. Toyota preferisce tenersi il mazzo intero. Il bersaglio principale sono le compatte, e tra le ipotesi c’è che Yaris e Corolla finiscano per somigliarsi molto di più sotto la pelle.

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Il difficile è far convivere termico, ibrido e batterie ad alta capacità nello stesso spazio. Ognuno vuole il suo posto, il suo raffreddamento, le sue regole. Da qui la caccia ai centimetri, quindi motori a combustione più piccoli, unità elettriche che fondono motore, trasmissione ed elettronica di potenza, e soprattutto batterie più sottili, con un’altezza ridotta di circa il 20%. Il trucco è spostare i collegamenti elettrici delle celle prismatiche dall’alto ai lati.

Questo, però, non significa il 20% di autonomia in più. Significa un pacco batteria meno ingombrante sotto il pianale, quindi auto più basse, più aerodinamiche e con abitabilità intatta. Per la futura Corolla, una silhouette più slanciata senza sacrificare i passeggeri.

Le batterie allo stato solido? Nakajima conferma l’obiettivo 2027, ma sulle compatte arriveranno dopo (forse molto dopo). Toyota deve prima ammortizzare quanto speso sugli ioni di litio tradizionali, e quindi i primi modelli useranno quelli. Quanto ai tempi, nessuna data di lancio. Solo l’indicazione che la nuova generazione di sistemi ibridi dovrebbe partire intorno al 2030.

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Una piattaforma nata solo per l’elettrico sfrutta meglio spazio e pesi. Una che deve ospitare anche motori e serbatoio vive di compromessi: più peso, più costi, spazio meno efficiente. Toyota scommette che scala industriale e flessibilità li compenseranno.