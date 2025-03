Colpo grosso per SAPA: acquista Megatech e si espande in Europa

Restare fermi in un mercato complicato come quello dell’automotive è al momento molto rischioso. O almeno così sembra pensarla SAPA, società italiana attiva nel settore della componentistica auto specializzata nella produzione di componenti per la mobilità sostenibile, che ha deciso di battere un colpo di rilievo. Lo ha fatto procedendo all’acquisizione dell’azienda austriaca Megatech Industries Aktiengesellschaft, che può essere considerata un naturale portato del suo piano di espansione e consolidamento in Europa. Per effetto di questa operazione la società, che è stata fondata nel 1974 da Angelo Affinita, andrà ad operare un significativo rafforzamento della sua presenza internazionale. Si consoliderà infatti all’interno della Penisola Iberica e in Polonia, oltre a fare il proprio ingresso in Repubblica Ceca, Germania e Brasile.

SAPA, con l’acquisto di Megatech raddoppia in un solo colpo il suo fatturato

SAPA deve la sua già notevole visibilità a livello globale al fatto di aver brevettato a livello mondiale il sistema The One-Shot®, un processo all-in-one rapido per la produzione di componenti. Un brevetto il quale gli ha consentito di far lievitare la sua popolarità in un settore, quello dell’auto, che si trova in una fase di transizione molto pericolosa. Resa tale da una spinta sempre più forte su aspetti chiave come la competitività e il contenimento dei costi.

Per effetto dell’acquisizione di Megatech, la società di Arpaia, che già vanta un organico pari a circa 2mila addetti in sette Paesi, adibito alla produzione di oltre 105 milioni di componenti automobilistici all’anno, tra interni, carrozzerie e compartimenti motore, va in pratica a raddoppiare il proprio fatturato. Se nel corso del 2024 ha infatti toccato quota 360 milioni di euro, con l’entrata della società austriaca nella sua galassia si avvicinerà ai 700 milioni.

Megatech Industries Aktiengesellschaft è un attore di rilievo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità. Considerata la complementarietà delle tecnologie, lo scopo di tale operazione è con tutta evidenza la creazione di una realtà in grado di diventare, almeno potenzialmente, un leader a livello continentale in questo particolare ambito.

Procedendo all’acquisizione di Megatech, SAPA va inoltre a consolidare in maniera significativa le relazioni con molti importanti gruppi dell’automotive europeo, a partire da BMW, Volkswagen Group e Stellantis. Il tutto con un tragitto destinato a proseguire parallelamente con quella strategia tesa alla diversificazione che è considerata ormai necessaria per uno sviluppo futuro più sicuro, in un ambito sempre più concorrenziale come quello dell’automotive.

Per capire meglio la ratio dell’operazione relativa all’acquisto di Megatech, basta in effetti leggere il comunicato emesso da SAPA. In particolare, questo passaggio: “Con questa acquisizione, aumenteremo la nostra forza lavoro e miglioreremo le nostre capacità, continuando il percorso di sviluppo che abbiamo consolidato attraverso acquisizioni precedenti.”

Come ricordato da SAPA, la creazione del nuovo gruppo è da considerare un passo importante nell’ottica di una forte riduzione dei rischi di concentrazione e volatilità che sono tipici dell’industria automobilistica, soprattutto nei momenti di crisi. Inoltre va ad espandere la sua presenza globale, fornendo l’opportunità di fare ingresso in zone geografiche da cui era sinora escluso e conseguire economie di scala estremamente preziose. In particolare, in Brasile, vera e propria testa di ponte per una ulteriore espansione nel Sud America.

A commentare l’operazione sono stati Antonio, Mariangela e Giovanni Affinita, componenti del board che dirige l’azienda. Queste le parole espresse al riguardo: “Continuiamo a impegnarci e a promuovere lo stampaggio a iniezione di plastica che ha molti aspetti positivi come la riduzione del peso dei veicoli e il consumo di carburante. Siamo determinati a fornire soluzioni innovative e sostenibili ai nostri clienti europei e globali, contribuendo così a creare un futuro più sostenibile per tutti”.