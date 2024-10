Cina, il primo vero transformer: ecco la formula “due veicoli in uno”

Il mercato cinese, dagli elettrici agli ibridi e plug-in, è così affollato che emergere risulta molto difficile. Con oltre 150 marchi in competizione, le proposte abbondano e i modelli tendono ad assomigliarsi. Però, Changan, uno dei più importanti marchi automobilistici in Cina, ha deciso di infrangere le convenzioni con un modello sorprendente.

Parliamo dello 07, un veicolo che si trasforma per offrire due funzionalità in una. Il SUV speciale cinese non è solo un prototipo, è già in produzione sotto uno dei marchi attivi in Cina e di proprietà di Changan, Nevo.

Fondata nel 1862, Changan è tra le più antiche case automobilistiche cinesi e negli ultimi anni ha acquisito slancio nella mobilità elettrica. Merito anche delle collaborazioni con giganti come Huawei e CATL, che hanno dato vita a marchi come Avatr e Deepal. Non è certo che vedremo in Europa il Nevo 07, ma in Cina è salutato come il primo “trasformabile elettrico” al mondo.

Passando agli aspetti tecnici, il 07 è progettato per fungere sia da SUV coupé dal design innovativo sia da pick-up con una capacità di carico di 300 kg. Il suo vetro posteriore si ritrae in avanti, aprendo un vano accessibile tramite un pratico portellone dotato di un finestrino a scomparsa. Anche se può sembrare un’idea nuova, modelli trasformabili simili furono testati negli Stati Uniti decenni fa, ma vennero abbandonati per scarsa funzionalità.

La Cina, invece, con Nevo, ritiene che sia giunto il momento per un loro ritorno. Il Nevo 07, lungo 5,04 metri, è disponibile sia in versione 100% elettrica che in versione “Extended Range Electric Vehicle” con un’autonomia fino a 701 km in modalità elettrica, secondo i parametri CLTC. La variante dotata di generatore a benzina, invece, può offrire fino a 200 km di autonomia elettrica.

I primi esemplari sono già in vendita, con prezzi compresi tra i 27.300 euro e i 25.900 euro. Considerando gli standard cinesi, il prezzo è medio-alto, posizionandosi in una fascia decisamente non accessibile a tutti.