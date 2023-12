Cadillac Vistiq, il crossover completamente elettrico pronto per il 2026

Un crossover completamente elettrico per continuare la manovra di avvicinamento alla grande rivoluzione sostenibile. Così la Cadillac Vistiq si presenta come la proposta di General Motors per il mercato del 2026. Il colosso ha di recente rilasciato le prime immagini dell’auto e possiamo finalmente rifarci gli occhi.

Il futuro elettrico

Si va sempre di più verso la sostenibilità e anche Cadillac con il suo crossover Vistiq si adegua al nuovo che avanza. Si tratta del quinto veicolo elettrico proposto dall’azienda e con questo modello intende inserirsi a metà strada tra i due predecessori Lyriq e l’Escalade IQ. In special modo, Vistiq sembra la versione leggermente più piccola di Escalade IQ. A tal proposito, John Roth di Cadillac ha aggiunto che il crossover è un altro veicolo elettrico avvincente che rafforza il loro impegno per un futuro elettrico. Ecco uno stralcio delle sue recenti dichiarazioni: “Il nostro marchio ora ha un ingresso di veicoli elettrici nella maggior parte dei segmenti di lusso, offrendo ai clienti una gamma di scelte e Cadillac EV coprirà la maggior parte dei segmenti dei SUV di lusso nei mercati globali critici nei prossimi due anni.”

Obiettivo chiaro dunque per Cadillac, ossia quello di piazzarsi laddove il mercato risulta più carente e quindi meno concorrenziale. Non ci sono ancora dettagli in merito a questo nuovo salotto viaggiante, ma dalle foto possiamo vedere che il modello si basa su Ultium che segue le orme di il Lyriq. Le somiglianze sono più evidenti nella parte anteriore, dove entrambi i modelli hanno una griglia in cristallo nero affiancata da fari verticali e indicatori di direzione sottili. Rispetto all’altro, però, Vistiq è più lungo e ha anche una serra più ampia. Per quanto riguarda le luci invece l’ispirazione principale sembra essere stata l’Escalade IQ.

Cadillac Vistiq, cosa aspettarci?

Come detto, non ci sono notizie in merito alle caratteristiche tecniche della vettura, ma cosa possiamo aspettarci di trovare? Probabilmente l’auto avrà 500 cavalli e, se l’ispirazione di Lyriq dovesse proseguire anche in questa parte tecnica, avremo anche il suo stesso sistema di trazione integrale a doppio motore. Lyriq ha un pacco batteria da 102 kWh che fornisce 494 km di autonomia con la trazione integrale e 505 km con la trazione posteriore. La Vistiq però ha una dimensione maggiore e per questo motivo sarebbe bene ipotizzare una batteria più robusta. Insomma, i crossover a marchio Cadillac di certo non mancheranno nell’era dell’elettrico, ma per scoprire nuovi dettagli non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.