BYD sfida Tesla per il primato mondiale nell’elettrico: ma il pericolo è dietro l’angolo

Tesla potrebbe presto perdere il primato come più grande produttore di auto elettriche e cedere lo scettro a BYD, casa automobilistica cinese che negli ultimi anni sta dando filo da torcere all’azienda di Elon Musk. Nonostante alcuni media diano BYD già come la favorita, alcuni includono le vendite sia di auto elettriche che di ibride plug-in, rendendo più facile il sorpasso sull’azienda di Musk. Tuttavia, secondo gli ultimi dati, sembra che BYD stia per sorpassare, realmente, Tesla nella classifica delle vendite di auto elettriche.

BYD, faccia a faccia con Tesla sulle auto elettriche: attenzione alla concorrenza

La casa automobilistica cinese nel 2020 era a dir poco irrilevante, registrando circa 180.000 immatricolazioni. Dopo la pandemia, nel 2021 le vendite sono balzate a 593.000 unità, grazie all’aumento della domanda di auto elettriche e ibride plug-in. Nel 2022 le consegne sono salite a 1,85 milioni di unità, mentre nel 2024 si stima saranno 4,3 milioni i veicoli venduti. Una crescita esponenziale che preoccupa Tesla, negli ultimi mesi in affanno.

Questi dati, però, includono sia le auto elettriche che le ibride plug-in, appunto. Nel 2023 sono state 1,6 milioni le auto elettriche vendute dalla casa automobilistica cinese, contro gli 1,8 milioni di Tesla. Si tratta dello stesso numero che BYD dovrebbe raggiungere nel 2024, mentre si stima che Tesla venderà poco meno: 1,75 milioni di unità. La causa di questo crollo è dovuto principalmente alla Tesla Model Y, che a differenza dello scorso anno, non ha registrato numeri esaltanti, forse perché tanti in attesa del restyling in arrivo nei primi mesi del 2025.

Il futuro del settore sembra che sarà portato avanti da questi due colossi, almeno nel breve termine. Nei prossimi anni arriveranno sul mercato sempre più auto elettriche di diversi marchi, che dovranno dividersi una fetta di mercato sempre più in crescita. Sempre dalla Cina una delle protagoniste potrebbe essere Xiaomi, che nel 2025 lancerà il suo secondo modello, un SUV elettrico che punta a far ancora meglio della berlina SU7. Quest’ultima, in poche ore dalla presentazione, aveva registrato 100.000 ordini. Inoltre, aprirà una seconda fabbrica per produrre più auto, grazie alla crescente domanda. Il marchio sbarcherà presto anche in Europa, e qui la situazione potrebbe farsi molto pericolosa. Per i marchi occidentali, ovviamente.