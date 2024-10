BYD Sea Lion 7, le spetterà il compito di rivaleggiare con la Tesla Model Y

Le auto elettriche di BYD saranno tra le principali protagoniste dell’ormai prossimo salone dell’auto di Parigi. Il costruttore cinese, il secondo al mondo dopo Tesla, si prefigge di stupire i visitatori dell’evento. Se c’è molta attesa per il SUV premium Yangwang U8, a rubare la scena dovrebbe comunque essere la versione europea della Sea Lion 7 completamente elettrica. Il motivo di questa previsione è da ricercare nel fatto che si tratta, secondo le previsioni degli addetti ai lavori, della rivale più accreditata per la Tesla Model Y.

BYD, con Sealion 7 la sfida alla Model Y è servita

Sea Lion 7 si affaccia al mercato europeo con grandi ambizioni. In Europa, il SUV di medie dimensioni si andrà a posizionare sotto il grande SUV elettrico Tang e accanto al SUV di medie dimensioni Seal U, disponibile con modelli di trasmissione ibridi plug-in ed elettrici a batteria. Il Sea Lion 7, in particolare, andrà a rappresentare il modello tecnologicamente più avanzato di BTD, lungo il territorio europeo.

Costruito sulla più recente piattaforma elettrica 3.0 Evo di BYD, il veicolo dispone di ricarica rapida fino a 240 kilowatt sui modelli top di gamma e va a integrare un pacco batteria “cell-to-body” nella piattaforma, in modo da riuscire a ridurre la massa.

In Cina, il Sea Lion 7 è già stato commercializzato, provvisto di un pacco batteria da 72 kilowattora o da 81 kWh. La batteria più grande è in grado di garantire un’autonomia di 610 chilometri, misurata utilizzando il China Light Duty Vehicle Test Cycle. Entrambe le batterie sono prodotte da BYD e si fondano su una chimica al litio ferro fosfato (LFP).

Un’altra tecnologia presente sul veicolo è poi quella “dual-gun”, che rende possibile il collegamento in simultanea tra due caricabatterie, raddoppiando in tal modo la velocità di ricarica a quasi 500 kW. L’auto ha anche un motore elettrico in grado di conseguire i 23mila giri al minuto. Un dato che secondo la casa cinese ne farebbe quello a velocità più elevata.

Un mistero che non è tale

Il modello Sea Lion 7 di ingresso in Cina dispone di un motore elettrico da 230 CV posizionato sul retro, con una versione più potente che ne produce 308. Un secondo motore elettrico è poi aggiunto all’asse anteriore su un modello a trazione integrale, permettendogli di raggiungere una potenza combinata di 523 CV. Secondo BYD questo modello sarebbe in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,2 secondi.

Per quanto concerne le dimensioni, la Sea Lion 7 è lunga 4830 mm, larga 1925 mm e alta 1620 mm. È quindi 80 mm più lunga della Tesla Model Y e 89 mm più lunga del SUV di medie dimensioni Leapmotor C10, altro concorrente elettrico che si propone di contrastare.

Occorre sottolineare che BYD non ha confermato ufficialmente il debutto parigino della sua nuova creazione. Ha infatti semplicemente affermato che presenterà un nuovo modello destinato al mercato europeo a Parigi. È però stato Automotive News Europe a puntualizzare che il modello in questione sarà la Sea Lion 7, dopo averlo appreso da fonti informate sulla questione. Al salone di Parigi, BYD presenterà anche il suo marchio di lusso Yangwang con il grande SUV ibrido plug-in U8.

BYD non sarà il solo marchio cinese al salone di Parigi

BYD sarà la più grande casa automobilistica cinese presente al salone di Parigi, ma non la sola. La capitale francese, infatti, ospiterà anche Leapmotor, Xpeng, Seres, GAC, Skyworth, Forthing, Hongqi e Maxus. Una vera e propria avanguardia destinata ad attirare non poca curiosità da parte dei visitatori.

Mentre il settore occidentale sarà a sua volta rappresentato da Renault, che gioca praticamente in casa, Dacia, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Audi, Skoda, Ford e Cadillac. BYD è comunque destinata a giocare un ruolo di primo piano, nel corso della kermesse transalpina. Per effetto delle 1.1169.759 unità vendute alla fine di settembre si posiziona immediatamente alle spalle di Tesla, nel suo particolare ambito.

Da sottolineare anche il +217% in termini di vendite nel Vecchio Continente conseguito alla fine di agosto, derivante dalla commercializzazione di 24.318 vetture. Un dato pubblicato dall’analista di mercato Dataforce, secondo il quale 232.878 erano BEV, con il resto rappresentato da modelli ibridi plug-in.