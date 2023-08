Vook Bike: il triciclo elettrico che si trasforma in una valigia

La start-up Vook Bike, avente sede a Middletown, ha passato gli ultimi due anni su un progetto fuori dall’ordinario, la cui uscita sul mercato appare oggi sempre più probabile. Ci riferiamo a un e-trike in grado di raggiungere fino a 110 miglia (180 km) di percorrenza con una singola carica e di accogliere due motori da 3 kW. Negli scorsi giorni la compagnia ha dato il via a una campagna di finanziamenti su Indiegogo, una piattaforma di crowfunding, ossia di raccolta fondi, affinché qualche investitore decida di scommettere sul curioso mezzo.

Vook Bike: il triciclo elettrico che si ripiega con un gesto

Nel comunicato stampa diramato, Vook ipotizza varie modalità di applicazione del tre ruote a trazione elettrica. Ebbene, la soluzione di mobilità risponderebbe alle esigenze dei pendolari, degli amanti del trekking e di chi ha debole per le escursioni nei sentieri off-road. A proposito della normativa, i portavoce ufficiali sottolineano di aver osservato le direttive federali negli Stati Uniti. Il powertrain è capace di erogare una potenza massima di 20 miglia orarie (32 km/h). Inoltre, attraverso l’app disponibile sui principali store per dispositivi mobile è consentito regolare la velocità in aumento o in diminuzione a seconda delle normative locali.

Un robusto telaio in lega di alluminio, disponibile in diversi colori, ospita un avvolgente sedile, progettato su misura in fibra di vetro di ecopelle. Gli pneumatici ammontano a tre, di cui uno anteriore da 20 pollici e due posteriori da 6,5 pollici. Tra gli assi nella manica, si registra il sistema di frenata rigenerativa, il quale, combinato a un sistema di batterie definito ad hoc, permette di avere un’autonomia da 80 miglia (128 km) per la versione entry-level provvista di batteria da 1,86 kWh o da 110 miglia (180 km) nel caso della variante da 3,1 kWh. A prescindere da quale sia la tipologia selezionata, la batteria agli ioni di litio è rimovibile e può fungere da powerbank mobile per gli accessori elettronici.

Lo sblocco avviene tramite un sistema di impronte digitali oppure attraverso l’app. All’interno, un display LCD dà modo di tenere sotto costante controllo il comportamento dell’e-trike, nonché di selezionare la modalità di guida tra tre differenti opzioni: guida sicura, eco e sportiva. Inoltre, nella dotazione di bordo trovano spazio delle telecamere in alta risoluzione e l’actioncam per immortalare ogni momento a bordo. Il tre ruote elettrico pesa 40 kg, mentre la capacità di carica supportata si spinge fino a 120 kg. Qualora la tabella di marcia iniziale venga rispettata, il via alle consegne scatterà a inizio dicembre.

Il co-fondatore della compagnia, Henry Miller, spiega di aver dato avvio alla compagnia mosso dal desiderio di rivoluzionare il trasporto personale, avendo un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità. In commercio si sentiva l’assenza di tricicli elettrici innovativi, tali da lasciare a bocca aperta i potenziali acquirenti. Un vuoto che Miller e l’intera squadra di lavoro sentono di aver colmato attraverso l’inedito progetto. Con le sue diverse competenze, i membri del team adibito a occuparsene si sono adoperati al fine di coniugare in un unico veicolo performance, affidabilità e comfort. Raggiunte i massimi livelli, confidano di diffondere gioia ed eccitazione ai conducenti.