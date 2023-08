SUV elettrico da 750 CV e 200 kWh: negli USA ora è realtà

Il settore dei SUV elettrici continua a registrare novità di grande rilievo: negli USA, infatti, si registra il debutto ufficiale della nuova Cadillac Escalade IQ, evoluzione a zero emissioni dell’iconico SUV Cadillac Escalade, uno dei modelli di riferimento per il mercato nordamericano. Il nuovo modello di casa General Motors si avvicina al debutto sul mercato (in Nord America) con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio di primo piano grazie a un comparto tecnico di livello assoluto.

Il SUV elettrico di Cadillac è davvero estremo

Il nuovo Cadillac Escalade IQ è dotato di due motori elettrici con una potenza complessiva di 750 CV e con una coppia motrice di 1.064 Nm. Basato su di un’architettura a 800 Volt, il nuovo SUV elettrico ha la trazione integrale intelligente eAWD e, soprattutto, integra una maxi batteria con una capacità di ben 200 kWh.

Prestazioni e autonomia sono da modello di fascia alta. Il nuovo SUV di Cadillac, infatti, registra uno scatto 0-100 km/h completato in meno di 5 secondi, nonostante una massa complessiva di ben 3,6 tonnellate. Anche l’autonomia è di livello assoluto.

Con una carica completa, secondo i dati forniti dall’azienda, il Cadillac Escalade IQ è in grado di percorrere oltre 700 chilometri. In più, grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti collegati alla colonnina giusta per ottenere fino a 160 chilometri di autonomia aggiuntiva.

Da segnalare, inoltre, che il nuovo maxi-SUV di Cadillac ha anche la guida autonoma di livello 3. Il SUV, infatti, integra il sistema Super Cruise già autorizzato a percorrere oltre 600 mila chilometri di strade tra gli Stati Uniti e il Canada.

Il nuovo Cadillac Escalade IQ arriverà sul mercato nel corso del 2024. Il nuovo modello, salvo improbabili sorprese, non arriverà in Europa. Maggiori dettagli sui prezzi (che non saranno di certo accessibili) arriveranno nelle prossime settimane.

