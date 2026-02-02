Cupra lancia la Tribe Edition, una serie “limitata” molto poco esclusiva

Cupra ha deciso che l’Italia merita una Tribe Edition, serie limitata che coinvolge Formentor, Terramar, Leon e Leon Sportstourer. Limitata nel nome, perché poi è applicata a mezza gamma e chiamata esclusività. L’allestimento debutta come proposta trasversale, termine alternativo per dire che la si trova praticamente “dove capita”, che unisce estetica dedicata e contenuti ampliati. In sostanza, un pacchetto di optional presentato come benedizione divina.

La Casa spagnola punta su un pacchetto riconoscibile a colpo d’occhio, pensato per rafforzare identità visiva e percezione di esclusività. Cromo scuro su loghi e scritte posteriori, cerchi in lega Sulphur Green, un verde limone che dovrebbe contrastare con le verniciature opache. Manganese Matt, Century Bronze Matt, Magnetic Tech Matt è invece la parata di nomi che suonano come metalli pesanti ma che alla fine è il grigio più o meno scuro.

L’abitacolo introduce sedili con inserti in tessuto riciclato e lavorazione tridimensionale, soluzione che unisce ricerca stilistica e attenzione ai materiali. Cupra ha pensato bene di andare abbondante col materiale riciclato, perché comunque “fa green”, mentre la lavorazione tridimensionale promette, in soldoni, dei sedili con le cuciture in rilievo.

I prezzi partono da 36.100 euro per Leon e Leon Sportstourer, salgono a 39.700 euro per Formentor e raggiungono 45.350 euro per Terramar. Le versioni più potenti arrivano a 59.700 euro, sempre restano alla nuova identità senza un tatuaggio del logo sul petto. La dotazione di serie cresce con sospensioni DCC a controllo elettronico, sistema Keyless e retrocamera. Terramar ottiene cerchi da 20″ e Cruise Control adattivo.

La gamma motori comprende unità 1.5 TSI, 1.5 Hybrid, 1.5 e-Hybrid, 2.0 TSI e 2.0 TDI. Insomma, c’è davvero tutto, anche trazione anteriore o integrale, manuale o DSG. La strategia consolida la presenza di Cupra nei segmenti dove immagine sportiva e dotazioni ricche influenzano scelte d’acquisto. Dove la gente compra col cuore.