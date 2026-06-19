Nuova BMW i3 50 xDrive First Edition, ordini al via: ecco i prezzi

BMW ha aperto gli ordini della i3 50 xDrive First Edition, secondo modello della famiglia Neue Klasse dopo la iX3 e prima berlina completamente elettrica a ereditare il ruolo della Serie 3. Le consegne sono previste dall’autunno 2026, quando sarà disponibile anche la versione standard a partire da 64.750 euro con un’autonomia dichiarata fino a 912 km nel ciclo WLTP.

Advertisement

Nuova BMW i3 50 xDrive First Edition, ordini aperti in Italia da 74.450 euro

La piattaforma a 800 Volt ospita due motori elettrici, anteriore e posteriore, per una potenza complessiva di 345 kW pari a 469 CV e una coppia di 645 Nm che permette di coprire lo 0-100 km/h in 4,7 secondi. La batteria da 108,7 kWh utilizza celle cilindriche di nuova generazione e supporta una ricarica in corrente continua fino a 400 kW, con la possibilità di recuperare fino a 423 km di autonomia in dieci minuti di sosta rapida. La First Edition dichiara un’autonomia compresa tra 758 e 906 km WLTP a seconda del ciclo.

Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, ha definito la vettura strategica per il gruppo. “La nuova BMW i3 è per noi un’auto rivoluzionaria. In quanto modello completamente elettrico, competerà in un segmento ad alto volume ed è quindi estremamente importante per il BMW Group”, ha dichiarato. Mike Reichelt, responsabile del programma Neue Klasse, ha invece collegato il modello alla tradizione della Serie 3 sottolineando che “con la Neue Klasse e i suoi cluster tecnologici, stiamo letteralmente saltando una generazione di veicoli”.

Advertisement

L’abitacolo introduce il BMW Panoramic iDrive con Operating System X, che proietta le informazioni di guida lungo la parte inferiore del parabrezza e integra un assistente vocale. La dotazione First Edition comprende pacchetto M Sport, BMW Iconic Glow, head-up display 3D, sedili anteriori multifunzione, climatizzatore a tre zone, impianto Harman Kardon con Dolby Atmos e ricarica AC fino a 22 kW. Tra i sistemi di assistenza debutta il BMW Symbiotic Drive, che consente interventi su sterzo, freno e acceleratore senza disattivare le funzioni automatiche.