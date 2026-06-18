BMW perde oltre il 60% degli utili e trascina i timori sull’auto europea

BMW ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2026 con un profit warning che ha colto di sorpresa mercati e analisti. Il dato che pesa di più riguarda il margine EBIT della divisione automotive, ora atteso in una forchetta compresa tra l’1% e il 3% contro il 4%-6% indicato in precedenza. Per un marchio premium abituato storicamente a livelli di redditività ben diversi, il nuovo intervallo segnala quanto sia diventato complicato mantenere i margini in una fase dominata da una concorrenza sempre più aggressiva, costi in crescita e una transizione tecnologica ancora molto onerosa. La reazione in Borsa è stata immediata, con il titolo BMW in calo dopo l’annuncio. Il nervosismo degli investitori riflette un timore generale, dal momento che anche altri grandi costruttori europei stanno affrontando pressioni analoghe sulla redditività.

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BMW sotto pressione dopo il profit warning e il crollo della redditività

La Cina è uno dei motivi di questo calo. Per anni il mercato cinese ha alimentato la crescita dei marchi premium tedeschi, ma lo scenario si è trasformato profondamente. I costruttori locali hanno guadagnato terreno soprattutto nell’elettrico e nei modelli a elevato contenuto tecnologico, mentre la guerra dei prezzi ha ridotto lo spazio di manovra per i marchi europei. BMW si trova così a difendere il proprio posizionamento in un contesto dove i clienti cinesi dispongono di alternative nazionali sempre più competitive per prezzo, software e dotazioni, e la crescita registrata in Europa e negli Stati Uniti non basta più a compensare il rallentamento del mercato asiatico.

A complicare il quadro intervengono costi più elevati, incertezza geopolitica e investimenti molto pesanti legati alla nuova generazione di modelli elettrici. La transizione verso la piattaforma Neue Klasse richiede capitali importanti e arriva in un momento in cui i margini sono particolarmente fragili, rendendo più delicato l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità finanziaria. Il gruppo ha già indicato la necessità di accelerare le misure di efficienza e riduzione dei costi, e nei prossimi mesi potrebbe intervenire su processi produttivi, organizzazione industriale e strategie commerciali per recuperare redditività.

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I costruttori tradizionali europei si trovano nella posizione di dover finanziare l’elettrificazione, difendere i motori termici dove sono ancora redditizi e competere con i marchi cinesi su mercati sempre meno prevedibili. La Neue Klasse resta comunque il progetto su cui BMW concentra le maggiori aspettative di rilancio, e i prossimi trimestri diranno se la nuova piattaforma elettrica riuscirà a riportare i margini della divisione automotive su livelli più vicini a quelli storici del marchio.