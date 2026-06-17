BMW, oltre la nuova M3 elettrica: come potrebbe essere la versione Touring

BMW non ha ancora fissato la data in cui l’azienda bavarese “sposterà” la sua adoratissima M3 nella lista degli addi al motore termico. Un sospiro di sollievo per molti, non c’è dubbio. Nel frattempo, Monaco gioca su più tavoli contemporaneamente, e lo fa con una certa disinvoltura.

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A breve vedremo la BMW X5 in “evoluzione” Neue Klasse per il 2027, avvistata camuffata su strada e con una proposta che farà felici gli indecisi cronici: cinque motorizzazioni a scelta, dal benzina al diesel, passando per ibrida plug-in, elettrica pura e, sorprendentemente, celle a combustibile a idrogeno.

Però, la notizia che farà più rumore tra i puristi è la presentazione della BMW M Concept Neue Klasse, niente meno che l’anteprima dichiarata della futura M3 elettrica. Il linguaggio stilistico Neue Klasse qui non è un esercizio di stile fine a se stesso, ma l’architettura dedicata ai veicoli a batteria che prenderà il posto del sei cilindri sotto al cofano. La sensazione, neanche troppo velata, è che si tratti già al 99% del modello definitivo.

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Chi resta fedele alla combustione, comunque, non verrà abbandonato subito: la BMW Serie 3 tradizionale continuerà ad avere la sua M3, con il rinnovato sei cilindri in linea M Ignite S58. Niente ibrido, niente PHEV, poiché i vertici hanno tagliato corto su qualsiasi compromesso a metà strada.

E se la M3 elettrica è ormai data per certa, c’è chi si è già spinto oltre, immaginando una variante Touring. Nikita Chuicko, conosciuto online come kelsonik, ha realizzato un rendering della iM3 Touring con più spazio dietro i sedili posteriori e un verde satinato che strizza l’occhio alle tinte ricercate care a BMW stessa.

Non è l’unico, anche Uygar, in arte uygarspots, ha proposto la sua versione, ambientata fuori dal solito studio fotografico asettico, con varianti cromatiche in azzurro e giallo scintillante.

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Pura fantasia digitale, certo, ma il fermento attorno all’idea dice molto su quanto i fan vogliano una M3 elettrica che non rinunci alla praticità della station wagon.