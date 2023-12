BMW Z4 M40i: la roadster torna al cambio manuale

Nonostante la diffusione delle trasmissioni automatiche, il cambio manuale continua a esercitare un fascino ineguagliabile per molti. Ecco perché BMW avvierà la produzione della Z4 M40i con un pedale della frizione, una novità fin dal lancio risalente al 2019. La generazione precedente poteva disporne, eccetto nella top di gamma 35i, poi sostituita dalla M40i. Quest’ultima si basa su una trasmissione manuale a otto velocità ZF, abbinata al B58 turbocompresso, un sei cilindri in linea da 3.0 litri, capace di sviluppare 340 CV. L’aggiunta mira a soddisfare la clientela ancorata alle ‘vecchie tradizioni’, nostalgica del passato.

Ciò rappresenta un punto di forza unico rispetto alle principali rivali come l’Audi TT e la Jaguar F-Type, dove il l’opzione è totalmente assente. In una competizione serrata tra i modelli, i dettagli influenzano il verdetto di mercato, e tale caratteristica potrebbe spostare l’ago della bilancia in favore della Casa bavarese. La mossa sarà forse anche una risposta alla flessione registrata nelle immatricolazioni. Secondo l’agenzia Jato Dynamics, nel 2023 la BMW Z4 ha totalizzato 5.448 unità vendute nel Vecchio Continente, 260 in meno della TT e 222 in meno della Porsche 718 Boxster. Probabilmente, la soluzione comporterà un risparmio di circa 500 euro, mantenendosi bassi, come avviene nella BMW M2 Coupé.

La BMW Z4 segue le orme della sua vettura gemella, la Toyota GR Supra Coupé, che lo scorso anno ha offerto a sua volta un cambio manuale a sei rapporti. Tuttavia, l’architettura sarà differente, avvicinandosi a quella della M2. La Supra manuale copre lo “0-100” in 0,3 secondi in più rispetto alla controparte automatica. È ragionevole supporre risultati simili con la Z4 di matrice tedesca. Non è chiaro se la M40i sarà fabbricata in edizione limitata o se, al contrario, sarà offerta in ulteriori versioni della Z4.

Al momento, i portavoce ufficiali della compagnia hanno evitato di rilasciare informazioni in proposito. Per sapere se sarà davvero così, toccherà aspettare. Nel frattempo, l’adozione del sistema rappresenta già una notizia rilevante, apparentemente sorprendente dopo il suo declino. Le suppliche degli appassionati hanno alla fine trovato ascolto: risponderanno in maniera calorosa?